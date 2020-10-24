В каких местах есть максимальный риск заразиться коронавирусом, назвал эксперт

Эксперт назвал топ-5 мест, где вероятность заразиться коронавирусом больше

Наибольшая вероятность заразиться коронавирусной инфекцией сохраняется в местах с большим количеством людей и там, где человек долго находится в замкнутом пространстве с плохой вентиляцией, в частности, в общественном транспорте, магазинах и торговых центрах, ночных клубах и других подобных заведениях. Об этом ТАСС рассказал руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.

"Чем общественное место больше, тем вероятность заразиться выше. Хотелось бы поставить на первое место общественный транспорт, потому что мы находимся в скученном состоянии", - сказал эксперт.

При этом он отметил, что наибольшую опасность представляют частные перевозчики, которые недостаточно внимания уделяют всем мерам профилактики. Например, частные маршрутки, автобусы, которые курсируют между городами. Государственные же предприятия предпринимает максимум усилий для предотвращения распространения вируса. "Для поддержки транспортников надо сказать, что принимаются беспрецедентные меры для обработок вагонов метро, наземного транспорта. Это происходит не один раз в сутки, а перед каждым выходом в рейс. Все поручни, все сидения обрабатываются, используются ультрафиолетовые лампы, холодный туман (воздух со взвешенными в нем частичками дезинфектора или другой жидкости для обработки - прим. ТАСС)", - отметил Зайцев добавив, в метро дежурят работники подземки и полиции, которые также следят за наличием масок и перчаток у пассажиров.

"Второе - это магазины. Опять же, если мы говорим про крупные торговые сети, где есть охрана, которая не разрешит войти на территорию ТЦ или магазина без маски - это хорошо. А если мы говорим о небольших магазинах, с меньшей ответственностью, это уже риск. Как правило, в крупных торговых сетях хорошая полноценная вентиляция, так как существуют требования. А магазины с плохой вентиляцией и большим количеством людей - это плохо", - поделился врач.

Тройку "лидеров" замыкают ночные клубы или зоны для развлечения. Эксперт поясняет, что тут риск распространения коронавируса также заключается в том, что данные заведения зачастую находятся в подвальных или полуподвальных помещениях с плохой вентиляцией и без окон. "Люди находятся в группе риска, потому что там ты находишься долгое время в большом скоплении людей", - пояснил Зайцев.

Четвертое место эксперт закрепил за кинотеатрами, театрами, концертными залами - местами, где проводятся культурно-массовые мероприятия. Тут, несмотря на то, что действует правило социального дистанцирования, когда граждан рассаживают через кресло или два, посетители все равно долгое время находятся в замкнутом помещении с большим количеством людей. Последними в списке топ-5 оказались клиники и лаборатории, проводящие тестирование на наличие коронавируса.

"Некоторые лаборатриии пускают людей в помещение по одному, все остальные стоят на улице, естественно, это все в рамках двора, где дистанцию в целом сложно соблюдать. А анализы идет сдавать здоровый человек, который хочет получить справку, что он здоров, для личных целей, и человек, который недомогает и хочет узнать, если у него инфекция или нет. Все ждут вместе, и там гипотетически тоже можно заразиться", - рассказал Зайцев. Он посоветовал ожидающим в очереди как можно дальше отходить от других и носить маски и перчатки.