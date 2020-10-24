Жуткие кадры смертельного ДТП: погибли 2 детей и 2 взрослых из Toyota Noah при столкновении с автобусом на трассе Р-255 под Новосибирском

В Болотнинском районе произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса

Сегодня, 24 октября, в 10.30 в Болотнинском районе на 129 км автодороги Р-255 «Сибирь» 52-летний водитель микроавтобуса Toyota Noah, следовавший со стороны Новосибирска в сторону города Болотное, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту «Томск-Барнаул».

-По предварительной информации в результате ДТП водитель Toyota, 9-летняя девочка, 4-летний мальчик и женщина неустановленного возраста от полученных травм погибли на месте, ещё два пассажира микроавтобуса доставлены в больницу. Никто из находившихся в рейсовом автобусе граждан не пострадал, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

На кадрах записи видно, что микроавтобус превратился в груду металла, а пассажирский рейсовый автобус съехал в кювет.

На место происшествия выехал начальник регионального ГУ МВД России по генерал-майор А.В. Кульков, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции работают на месте, устанавливают причины и обстоятельства дорожной аварии.