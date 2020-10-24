Отпущенного под домашний арест бизнесмена Анатолия Быкова снова вернули в СИЗО

Обвиняемому в организации убийств в 1990-х годах предъявили новое обвинение в заказном убийстве в 2005-м.

Переведенного под домашний арест Анатолия Быкова снова арестовали

Центральный суд Красноярска по просьбе следствия арестовал бизнесмена и бывшего депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова, которого в четверг задержали по подозрению в организации убийства по найму в 2005 году. Он арестован до 21 декабря, сообщила пресс-служба суда.

7 мая Быков был задержан по делу о заказе двойного убийства в 1994 году. Его арестовали. Расследование того дела завершилось в сентябре, и 22 октября Красноярский краевой суд перевел Быкова под домашний арест по ходатайству его адвокатов. Однако бизнесмена задержали на выходе из СИЗО.

В СК объяснили, что он задержан по другому делу - о еще одном заказном убийстве.

По версии следствия, летом 2004 года Быков в поселке Удачный в Красноярске поручил знакомому за $50 000 убить 42-летнего учредителя местной фирмы по утилизации промышленных отходов. 18 января 2005 года киллер застрелил этого предпринимателя у гаражей на улице Ады Лебедевой. "После убийства Быков заплатил киллеру только пятую часть от обещанного вознаграждения", - утверждает следствие.

Арестованному вменяют ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК (организация убийства по найму).

Адвокат Быкова Алексей Прохоров, комментируя его арест, предположил, что следствие таким образом пытается не дать его подзащитному выйти на свободу или оказаться в более комфортных условиях содержания.

"Это связано с тем, что следствие упорно отказывается соединять уголовные дела в одно производство, хотя такое право им предоставлено законом. Как раз делается это для того, чтобы, если вдруг его оправдают по одному уголовному делу или изменят меру пресечения на более мягкую, как это было вчера, ни в коем случае не дать этому человеку выйти на свободу или не дать ему перейти в более комфортные условия ограничений, связанные с домашним арестом, и продолжать содержать его под стражей", - сказал он.

По его словам, 26 октября защита направит апелляционную жалобу на решение суда о новом аресте Быкова.

С 1998 по 2000 годы Быков был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода, с 1997 по 2016 год - депутатом Заксобрания Красноярского края.

В 2013 году бизнесмен возглавил региональное отделение политической партии "Патриоты России", которое на выборах в городской совет депутатов Красноярска получило 25,62% голосов избирателей.