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Подробности и видео смертельного ДТП с Toyota Noah и автобусом на трассе Р-255 "Сибирь" в Новосибирской области

14:13 24.10.2020 Фото: АСТ-54
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Четверо, в том числе дети, погибли на месте. Двое из микроавтобуса ранены. Пассажирский автобус, ехавший в Белокуриху вез 14 человек. Их отправили другим транспортом, так как автобус разбит и съехал в кювет.

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В "Тойоте" ехало 6 человек, 4 из них погибли на месте

На 129-м километре трассы «Сибирь» у поворота на Болотное утром в субботу столкнулись микроавтобус Toyota Noah и рейсовый автобус. От удара кузов Тойоты оказался уничтожен, а автобус ушёл в кювет.

В аварии погибли четыре человека, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Это находившихся в микроавтобусе: мужчина 1968 года рождения, женщина, а также двое детей — четырёхлетний мальчик и девятилетняя девочка. Ещё двоим пассажирам Тойоты понадобилась помощь врачей. "Тойота" с томскими номерами.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу. На месте работают сотрудники полиции, скорая помощь и спасатели.

«Никто из находившихся в рейсовом автобусе граждан не пострадал», — отметили в МВД. На место происшествия выехал начальник главка МВД России по Новосибирской области генерал-майор Андрей Кульков.

24 октября в 11:15 (мест) на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" Болотинского района Новосибирской области произошло ДТП. Столкнулись рейсовый автобус "Томск-Белокуриха" и легковой автомобиль - микроавтобус.

-В автобусе находилось 14 человек. Из них никто не пострадал. Они отправлены попутным автобусом до места назначения. Как сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области, трассу не перекрывали. Задействовали на месте смертельного ДТП 26 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС 7 человек и 2 единиц техники, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

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Пассажирский автобус тоже пострадал

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"Тойоту" буквально сплющило
ДТП погибли четыре человека рейсовый автобус ГУ МЧС по НСО ГУ МВД по НСО
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Водитель "Тойоты" не рассчитал дистанцию на скользкой дороге?

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