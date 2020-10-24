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Число заразившихся COVID-19 выросло на 16 521 за сутки на 24 октября в России

14:47 24.10.2020 Фото: pexels.com
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Новых заболевших коронавирусом выявили во всех 85 регионах. Теперь их 1 497 167 - всего с начала пандемии. Скончались почти 29 000 пациентов с коронавирусной инфекцией.

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В России за сутки выявили 16 521 случай COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Шокирующие цифры: Сколько лежат в больницах в связи с COVID-19 в больницах Новосибирской области на 24 октября 2020Число заразившихся COVID-19 выросло на 16 521 за сутки на 24 октября в РоссииЕщё 212 новостей

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 16 521 до 1 497 167, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в субботу. Накануне зафиксировали рекордные 17 340 новых заболевших.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 521 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4255 (25,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 1 497 167 случаев заболевания. Темп прироста составляет 1,1%.

За последние сутки умерли 296 человек, выздоровели 11 567 пациентов. За время пандемии скончались в России 25,8 тысячи человек.

Наибольшее число новых заболевших зафиксировали в Москве (4453), Санкт-Петербурге (713) и Московской области (480).

COVID-19 выздоровели коронавирус скончались
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