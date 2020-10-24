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Избил модель в прямом эфире блогер Mellstroy: У девушки сломана челюсть и разбита голова

15:05 24.10.2020 Фото: @mellstroy / instagram.com
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Против 21-летнего Андрея Бурима возбуждено уголовное дело по статье «Побои». После скандала видеохостинг YouTube заблокировал его профиль. Пострадавшая отрицает, что это был постановочный прикол.

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На избившего модель блогера Mellstroy возбудили уголовное дело

Андрей Бурим, известный как блогер Mellstroy, стал фигурантом уголовного дела после избиения модели в прямом эфире. Он может отправиться за решетку на срок до 2 лет.
В МВД сообщили, что против 21-летнего Бурима возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Максимальное наказание по данной статье — до 2 лет лишения свободы. Сейчас блогер находится под подпиской о невыезде.

Во время вечеринки в «Москва-Сити», которую блогер транслировал в Интернете, он несколько раз ударил головой о стол 21-летнюю Алёну Ефремову. Стример набросился на девушку после ее просьбы раздеться в доказательство того, что у него хорошая фигура.

После инцидента Ефремова заявила о поступающих в ее адрес угрозах. Сам блогер, комментируя свое поведение, сказал, что ему сложно контролировать свои эмоции.

Накануне Алёна Ефремова написала заявление в полицию. Избитая модель заявила, что «жалкие 100 тысяч» в качестве компенсации от Андрея Бурима ее не устроили бы.

Алёна Ефремова: «Какой хайп, о чем речь? Какая постанова? Я что, должна уйти в закат с жалкими 100 тыс. рублей и оставить это безнаказанным? Нет!».

Девушка заявила, что намерена биться до конца, чтобы никто больше не пострадал от действий Андрея Бурима. Наказание для блогера, по мнению Ефремовой, должен вынести суд.

По предварительным данным, весь четверг, 22 октября, Mellstroy провел на допросе.

Он извинился перед девушкой и отметил, что не совладал с эмоциями в момент нападения. «У меня не то чтобы проблемы с нервами, но я эмоциональный человек», — сказал стример.

Инцидент произошел 19 октября в башне «Федерация» Москвы-Сити. Mellstroy вел прямую трансляцию вместе с моделью и еще несколькими блогерами — за молодыми людьми наблюдали около 70 тыс. человек. В ходе трансляции Ефремова сказала другу: «Покажи мне, что ты топчик, не словами, а делом», после чего он схватил ее за шею и несколько раз ударил головой о стол. Далее Бурим стал толкать знакомую, пока она не отошла от него на безопасное расстояние.

Остальные присутствующие на вечеринке не стали вмешиваться в конфликт. Когда девушка начала возмущаться поведением Бурима, он заявил, что это был «рофл» (прикол). «Мне больно», — сказала модель в ответ.

Позднее девушка рассказала на своей странице в Instagram, что врачи диагностировали у нее перелом челюсти — кроме того, блогер сломал ей брекеты, что привело к повреждению мягких тканей. «Я в ужасе от этой ситуации. Просто хочу, чтобы он получил за это наказание и такого не повторялось ни с одним человеком. В моем рту кровавое месево из железа, крови и кусков кожи», — написала модель (орфография сохранена).

21 октября Ефремова подала заявление на Бурима в ОМВД по Пресненскому району. В жалобе она сообщила, что блогер оскорблял ее, а также унижал ее честь и достоинство, помимо перелома челюсти, девушка получила ушибы шейного и грудного отдела позвоночника, а также закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

«Считаю, что действия неизвестного лица являются открытым вызовом обществу, многотысячной аудитории — зрителям онлайн-трансляции, а его поведение обусловлено желанием противопоставить себя людям, показать пренебрежительное к ним отношение, продемонстрировать грубую силу и ненависть к женщинам», — указала Ефремова в заявлении.

После подачи заявления модель сообщила в Instagram, что «с этого момента ее жизнь сильно изменилась». Она призвала остальных жертв Бурима рассказать свои истории, «потому что против такого зла, как насилие, важно объединяться».

Отметим, что до происшествия на канале Mellstroy насчитывалось более 680 тыс. подписчиков — после скандала видеохостинг YouTube заблокировал его профиль. Содержание роликов блогера чаще всего одно и то же — это трансляция вечеринок разных молодых людей, которые, как правило, курят, пьют, ругаются матом, дерутся и унижают товарищей.

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