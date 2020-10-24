Задушила и изрезала спящего 9-летнего сына мать. А потом пыталась покончить с собой

Отец убитого мальчика умер. С 2015 года женщина находилась на учете в психоневрологическом диспансере. Официально она не трудоустроена.

В Муроме мать задушила, а потом изрезала ножом девятилетнего сына

Страшное происшествие произошло рано утром в пятницу в доме №17 по улице по улице Энгельса в Муроме. В одной из квартир женщина задушила спящего сына 2011 года рождения, после чего нанесла ему восемь колотых ножевых ранений.

Она проживала в квартире вместе с сыном, с дедушкой и мачехой. Отец убитого мальчика умер. С 2015 года женщина находилась на учете в психоневрологическом диспансере. Официально она не трудоустроена.

Соседи и знакомые характеризуют семью положительно, летом мать возила сына на море. Расследованием дела занимается Следственный комитет. Женщину забрали на обследование.

Подозреваемая в убийстве 9-летнего сына 30-летняя муромлянка находится в реанимации. Как сообщает Муром24.рф, женщина пыталась покончить с собой. В настоящий момент она находится под охраной полиции.