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Закроет ли границы Россия из-за второй волны коронавируса? На очереди Турция

16:01 24.10.2020 Фото: Википедии
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Ранее источники сообщали, что на заседании оперативного штаба обсуждали возможность сократить число рейсов в Турцию.

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Оперштаб не будет рекомендовать повторно закрывать границы России

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России не будет рекомендовать повторно закрыть границы страны из-за пандемии. Об этом в субботу сообщили журналистам в штабе.

"Оперативный штаб не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами", - сообщили в штабе.

Ранее источники, знакомые с итогами заседания штаба, сообщили ТАСС, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России не намерен предлагать вариант повторного закрытия страны, но обсуждал в пятницу возможность сократить число рейсов в Турцию.

границы коронавирус оперативный штаб турция
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