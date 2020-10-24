Закроет ли границы Россия из-за второй волны коронавируса? На очереди Турция

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России не будет рекомендовать повторно закрыть границы страны из-за пандемии. Об этом в субботу сообщили журналистам в штабе.
"Оперативный штаб не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами", - сообщили в штабе.
Ранее источники, знакомые с итогами заседания штаба, сообщили ТАСС, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России не намерен предлагать вариант повторного закрытия страны, но обсуждал в пятницу возможность сократить число рейсов в Турцию.