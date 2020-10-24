«Дайте зарплату!»: Пожаловались в трудовую инспекцию на главврача Аллу Дробинскую медики скорой помощи ЦГБ Бердска

Сотрудники «скорой» утверждают, что именно с ее приходом начались задержки и снижение зарплаты. Они отмечают отсутствие нормальных условий работы и невыплату президентских надбавок за коронавирус.

В Бердске на линию выходят 8 машин скорой помощи, две из которых ковидные, две - инфекционные

Сотрудники отделения скорой помощи Бердской ЦГБ 23 октября обратились еще с одной жалобой. На этот раз они направили «сигнал» в трудовую инспекцию Новосибирской области с просьбой разобраться. В обращении они перечислили свои претензии руководству горбольницы (письмо есть в редакции «Курьер. Среда. Бердск»).

Медики отмечают, что задержки зарплаты начались в последний год — после прихода нового главного врача Аллы Дробинской. Кроме того, работники «скорой» заявили, что им недоплачивают стимулирующие надбавки, положенные по указу Путина в связи с работой с коронавирусными пациентами.

Также медики пожаловались в инспекцию труда на плохие условия работы: отсутствие рации (из-за чего медики тратят по 1500 рубле в месяц на переговоры с диспетчером), нехватка машин, сложный график работы, не дающий возможности отдохнуть.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне бердские медики написали обращение губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с теми же жалобами. По их словам, в период пандемии их заработки не выросли, а упали. Люди увольняются из Бердской ЦГБ «пачками», по оценке медиков, и уходят в более комфортные условия, например, в Академгородок, где оснащение больниц и «скорых» гораздо лучше, где платят вовремя и президентские надбавки выше.

Сейчас в отделении скорой помощи Бердской ЦГБ из 8 действующих машин две ездят на ковид, две - инфекционные. Оставшиеся 4 автомобиля обслуживают экстренные вызовы — ДТП, инсульты, инфаркты, падения с высоты и другое. Но по сути все бригады попадают на пациентов с коронавирусом.

- Но за это, несмотря на указ президента, им не платят. Ковидным бригадам должны доплачивать по 30 тыс. рублей, инфекционным — по 13 тыс. А линейным ничего. Врачей и машин не хватает, поэтому люди жалуются на долгое ожидание «скорой». Мы просим у руководства дополнительные машины и людей. Но нам отвечают, что платить им будут с наших зарплат, - рассказали «Курьер. Среда. Бердск» медики.

При этом в Новосибирске доплачивают по 50 тыс. рубле не только сотрудникам ковидных бригад, но и линейных, выезжающих на любые экстренные вызовы, полагают бердчане.

По словам работников Бердской ЦГБ, сейчас на больничном в связи с ковидом находятся трое водителей скорой помощи и столько же из медицинских работников. У всех подтвержден положительный диагноз «коронавирусная инфекция». Может случиться так, что на вызовы будет некому ездить.

Сейчас бердские медики собирают подписи под «бумажным» обращением к главе региона с просьбой разобраться в сложившейся в городском здравоохранении ситуации. По их словам, письма министру Хальзову действия не имеют — он ограничивается ссылками на постановления и законы.

Подробности — в ближайшее время.

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