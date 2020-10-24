«Дайте зарплату!»: Пожаловались в трудовую инспекцию на главврача Аллу Дробинскую медики скорой помощи ЦГБ Бердска

Сотрудники отделения скорой помощи Бердской ЦГБ 23 октября обратились еще с одной жалобой. На этот раз они направили «сигнал» в трудовую инспекцию Новосибирской области с просьбой разобраться. В обращении они перечислили свои претензии руководству горбольницы (письмо есть в редакции «Курьер. Среда. Бердск»).
Медики отмечают, что задержки зарплаты начались в последний год — после прихода нового главного врача Аллы Дробинской. Кроме того, работники «скорой» заявили, что им недоплачивают стимулирующие надбавки, положенные по указу Путина в связи с работой с коронавирусными пациентами.
Также медики пожаловались в инспекцию труда на плохие условия работы: отсутствие рации (из-за чего медики тратят по 1500 рубле в месяц на переговоры с диспетчером), нехватка машин, сложный график работы, не дающий возможности отдохнуть.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне бердские медики написали обращение губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с теми же жалобами. По их словам, в период пандемии их заработки не выросли, а упали. Люди увольняются из Бердской ЦГБ «пачками», по оценке медиков, и уходят в более комфортные условия, например, в Академгородок, где оснащение больниц и «скорых» гораздо лучше, где платят вовремя и президентские надбавки выше.
Сейчас в отделении скорой помощи Бердской ЦГБ из 8 действующих машин две ездят на ковид, две - инфекционные. Оставшиеся 4 автомобиля обслуживают экстренные вызовы — ДТП, инсульты, инфаркты, падения с высоты и другое. Но по сути все бригады попадают на пациентов с коронавирусом.
- Но за это, несмотря на указ президента, им не платят. Ковидным бригадам должны доплачивать по 30 тыс. рублей, инфекционным — по 13 тыс. А линейным ничего. Врачей и машин не хватает, поэтому люди жалуются на долгое ожидание «скорой». Мы просим у руководства дополнительные машины и людей. Но нам отвечают, что платить им будут с наших зарплат, - рассказали «Курьер. Среда. Бердск» медики.
При этом в Новосибирске доплачивают по 50 тыс. рубле не только сотрудникам ковидных бригад, но и линейных, выезжающих на любые экстренные вызовы, полагают бердчане.
По словам работников Бердской ЦГБ, сейчас на больничном в связи с ковидом находятся трое водителей скорой помощи и столько же из медицинских работников. У всех подтвержден положительный диагноз «коронавирусная инфекция». Может случиться так, что на вызовы будет некому ездить.
Сейчас бердские медики собирают подписи под «бумажным» обращением к главе региона с просьбой разобраться в сложившейся в городском здравоохранении ситуации. По их словам, письма министру Хальзову действия не имеют — он ограничивается ссылками на постановления и законы.
Подробности — в ближайшее время.
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