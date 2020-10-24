Срочно изменили правила продажи лекарств из-за острого дефицита препаратов в регионе

В России изменили правила продажи лекарств из-за проблем в регионах

Власти России разрешили продавать лекарства, не дожидаясь подтверждения маркировки, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Как говорится в сообщении министерства, Мантуров говорил о проблемах, связанных «с недостаточной технической готовностью дистрибуторов и ряда аптечных организаций к работе с маркированными препаратами». По этой причине систему маркировки лекарств решено временно перевести в уведомительный режим: это позволит продавать гражданам лекарства, не дожидаясь ответа от системы маркировки.

В регионах возникли проблемы с продажей лекарств из-за системы маркировки.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в бердских аптеках стоят очереди, а полки с антибиотиками и другими средствами от вирусных инфекций пусты. Власти Новосибирской области пообещали, что на следующе неделе постараются изменить ситуацию. Тем более, что втора волна коронавирса оказалась более тяжелой, нежели весенняя.