24.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Срочно изменили правила продажи лекарств из-за острого дефицита препаратов в регионе

16:59 24.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
1

Власти России разрешили продавать лекарства, не дожидаясь подтверждения маркировки, чтобы пополнить аптеки.

% name% title
В России изменили правила продажи лекарств из-за проблем в регионах

Власти России разрешили продавать лекарства, не дожидаясь подтверждения маркировки, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Как говорится в сообщении министерства, Мантуров говорил о проблемах, связанных «с недостаточной технической готовностью дистрибуторов и ряда аптечных организаций к работе с маркированными препаратами». По этой причине систему маркировки лекарств решено временно перевести в уведомительный режим: это позволит продавать гражданам лекарства, не дожидаясь ответа от системы маркировки.

В регионах возникли проблемы с продажей лекарств из-за системы маркировки.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в бердских аптеках стоят очереди, а полки с антибиотиками и другими средствами от вирусных инфекций пусты. Власти Новосибирской области пообещали, что на следующе неделе постараются изменить ситуацию. Тем более, что втора волна коронавирса оказалась более тяжелой, нежели весенняя.

антибиотик аптека лекарства правила продажи Денис Мантуров
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Аптеки завалят нужными лекарствами?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск«Зима пришла в нашу жизнь»: На лысой резине попадают в ДТП, посыпать улицы и чистить дворы ночью приказал вице-мэр Бердска
18:43 24-10-2020
«Зима пришла в нашу жизнь»: На лысой резине попадают в ДТП, посыпать улицы и чистить дворы ночью приказал вице-мэр Бердска
Рецепт очень вкусных котлет с фаршем на субботний вечер 1
18:30 24-10-2020
Рецепт очень вкусных котлет с фаршем на субботний вечер
Что категорически запрещено делать сегодня, 24 октября 2020, а что обязательно сделать нужно на церковный праздник
17:49 24-10-2020
Что категорически запрещено делать сегодня, 24 октября 2020, а что обязательно сделать нужно на церковный праздник
БердскЗаразились COVID-19 почти 1500 медиков с 18 марта по 21 октября 2020 года в Новосибирской области
17:39 24-10-2020
Заразились COVID-19 почти 1500 медиков с 18 марта по 21 октября 2020 года в Новосибирской области
Скончался 13-летний россиянин, пострадавший при обстреле азербайджанской Гянджи
17:18 24-10-2020
Скончался 13-летний россиянин, пострадавший при обстреле азербайджанской Гянджи
Срочно изменили правила продажи лекарств из-за острого дефицита препаратов в регионе
16:59 24-10-2020
Срочно изменили правила продажи лекарств из-за острого дефицита препаратов в регионе
Бердск«Дайте зарплату!»: Пожаловались в трудовую инспекцию на главврача Аллу Дробинскую медики скорой помощи ЦГБ Бердска 1
16:43 24-10-2020
«Дайте зарплату!»: Пожаловались в трудовую инспекцию на главврача Аллу Дробинскую медики скорой помощи ЦГБ Бердска
Еще одна жертва: до 5 выросло число погибших в жутком ДТП с Toyota Noah и автобусом под Новосибирском
16:21 24-10-2020
Еще одна жертва: до 5 выросло число погибших в жутком ДТП с Toyota Noah и автобусом под Новосибирском
Закроет ли границы Россия из-за второй волны коронавируса? На очереди Турция
16:01 24-10-2020
Закроет ли границы Россия из-за второй волны коронавируса? На очереди Турция
БердскШокирующие цифры: Сколько лежат в больницах в связи с COVID-19 в больницах Новосибирской области на 24 октября 2020
15:47 24-10-2020
Шокирующие цифры: Сколько лежат в больницах в связи с COVID-19 в больницах Новосибирской области на 24 октября 2020