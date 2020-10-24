Скончался 13-летний россиянин, пострадавший при обстреле азербайджанской Гянджи

По данным Генпрокуратуры, россиянин Артур Владимирович М. 2007 года рождения был ранен при нанесении ракетного удара армянскими военными 17 октября. Через неделю он умер.

Умер россиянин, пострадавший при обстреле азербайджанской Гянджи

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о смерти гражданина России, получившего ранения в ходе обстрела города Гянджи, такие сведения появились на сайте ведомства 24 октября.

По данным Генпрокуратуры, россиянин Артур Владимирович М. 2007 года рождения пострадал при нанесении ракетного удара армянскими военными. В субботу он скончался в больнице.

Напомним, что неделю назад, 17 октября, азербайджанская сторона завила о том, что их противники обстреляли Гянджу при помощи ракетного комплекса оперативно-тактического назначения. Тогда погибли 13 человек, более 50 пострадали.

В настоящее время на территории Нагорного Карабаха, где 27 сентября вспыхнули ожесточенные бои, действует второе перемирие, однако участники противостояния выдвигают взаимные обвинения в регулярных нарушениях режима прекращения огня.