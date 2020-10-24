Скончался 13-летний россиянин, пострадавший при обстреле азербайджанской Гянджи

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о смерти гражданина России, получившего ранения в ходе обстрела города Гянджи, такие сведения появились на сайте ведомства 24 октября.
По данным Генпрокуратуры, россиянин Артур Владимирович М. 2007 года рождения пострадал при нанесении ракетного удара армянскими военными. В субботу он скончался в больнице.
Напомним, что неделю назад, 17 октября, азербайджанская сторона завила о том, что их противники обстреляли Гянджу при помощи ракетного комплекса оперативно-тактического назначения. Тогда погибли 13 человек, более 50 пострадали.
В настоящее время на территории Нагорного Карабаха, где 27 сентября вспыхнули ожесточенные бои, действует второе перемирие, однако участники противостояния выдвигают взаимные обвинения в регулярных нарушениях режима прекращения огня.