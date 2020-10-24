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Скончался 13-летний россиянин, пострадавший при обстреле азербайджанской Гянджи

17:18 24.10.2020 Фото: genprosecutor.gov.az
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По данным Генпрокуратуры, россиянин Артур Владимирович М. 2007 года рождения был ранен при нанесении ракетного удара армянскими военными 17 октября. Через неделю он умер.

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Умер россиянин, пострадавший при обстреле азербайджанской Гянджи

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о смерти гражданина России, получившего ранения в ходе обстрела города Гянджи, такие сведения появились на сайте ведомства 24 октября.

По данным Генпрокуратуры, россиянин Артур Владимирович М. 2007 года рождения пострадал при нанесении ракетного удара армянскими военными. В субботу он скончался в больнице.

Напомним, что неделю назад, 17 октября, азербайджанская сторона завила о том, что их противники обстреляли Гянджу при помощи ракетного комплекса оперативно-тактического назначения. Тогда погибли 13 человек, более 50 пострадали.

В настоящее время на территории Нагорного Карабаха, где 27 сентября вспыхнули ожесточенные бои, действует второе перемирие, однако участники противостояния выдвигают взаимные обвинения в регулярных нарушениях режима прекращения огня.

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