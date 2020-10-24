Заразились COVID-19 почти 1500 медиков с 18 марта по 21 октября 2020 года в Новосибирской области

Как ответил «Курьер. Среда. Бердск» глава регионального минздрава Константин Хальзов, за три недели октября заболело больше медработников, чем за весь период первой волны пандемии.

Глава минздрава Хальзов ответил на запрос "Курьер. Среда. Бердск"

По сведениям, поступившим в «Курьер. Среда. Бердск», за все время пандемии коронавируса в Новосибирской области заразились смертельной инфекцией 1483 работника медицинских учреждений региона. Об этом сообщил министр здравоохранения области Константин Хальзов в ответе на редакционный запрос.

По данным главы минздрава, за три недели октября 2020 года медиков в Новосибирской области заразилось ковидом больше, чем за весь период первой волны пандемии — с момента первого случая заболевания среди медицинских работников 18 марта по 31 мая 2020.

Подробности - в ближайшее время.