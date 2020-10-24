Заразились COVID-19 почти 1500 медиков с 18 марта по 21 октября 2020 года в Новосибирской области

По сведениям, поступившим в «Курьер. Среда. Бердск», за все время пандемии коронавируса в Новосибирской области заразились смертельной инфекцией 1483 работника медицинских учреждений региона. Об этом сообщил министр здравоохранения области Константин Хальзов в ответе на редакционный запрос.
По данным главы минздрава, за три недели октября 2020 года медиков в Новосибирской области заразилось ковидом больше, чем за весь период первой волны пандемии — с момента первого случая заболевания среди медицинских работников 18 марта по 31 мая 2020.
Подробности - в ближайшее время.