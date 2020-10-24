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Заразились COVID-19 почти 1500 медиков с 18 марта по 21 октября 2020 года в Новосибирской области

17:39 24.10.2020 Фото: Nso.ru
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Как ответил «Курьер. Среда. Бердск» глава регионального минздрава Константин Хальзов, за три недели октября заболело больше медработников, чем за весь период первой волны пандемии.

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Глава минздрава Хальзов ответил на запрос "Курьер. Среда. Бердск"
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Заразились COVID-19 почти 1500 медиков с 18 марта по 21 октября 2020 года в Новосибирской областиШокирующие цифры: Сколько лежат в больницах в связи с COVID-19 в больницах Новосибирской области на 24 октября 2020Ещё 213 новостей

По сведениям, поступившим в «Курьер. Среда. Бердск», за все время пандемии коронавируса в Новосибирской области заразились смертельной инфекцией 1483 работника медицинских учреждений региона. Об этом сообщил министр здравоохранения области Константин Хальзов в ответе на редакционный запрос.

По данным главы минздрава, за три недели октября 2020 года медиков в Новосибирской области заразилось ковидом больше, чем за весь период первой волны пандемии — с момента первого случая заболевания среди медицинских работников 18 марта по 31 мая 2020.

Подробности - в ближайшее время.

COVID-19 заразились коронавирус медик редакционный запрос Константин Хальзов минздрав НСО
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