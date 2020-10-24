Рецепт очень вкусных котлет с фаршем на субботний вечер

Котлеты получаются очень нежными и вкусными, сочными и ароматными.

Приготовить их можно без особого труда в домашних условиях. А все ингредиенты без проблем покупаются в супермаркете

Котлеты с фаршем, запеченные в духовом шкафу получаются весьма сытными и при этом ароматными и сочными. Приготовить их можно без особого труда в домашних условиях. А все ингредиенты без проблем покупаются в супермаркете.

Рецепт котлет с фаршем и манкой

Ингредиенты, которые следует подготовить:



соль и перец по своему вкусу;растительное масло;зелень;сметана в количестве 2 столовые ложки;томатная паста в количестве 1 столовая ложка;манка по своему усмотрению;чеснок в количестве 1 зубчик;помидор в количестве 1 штука;яйцо в количестве 1 штука;кабачок в количестве 1 штука;морковь в количестве 1 штука;репчатый лук в количестве 1 штука;фарш индейки или курицы в количестве 600 граммов.

Как следует готовить котлеты с фаршем и манкой:

для начала следует все овощи, перечисленные в рецепте почистить. Далее кабачок вместе с морковью натирается на мелкой терке;

репчатый лук следует натереть на крупной терке;

посолить овощи, а затем, когда выделится из них сок, его следует отжать;

положить фарш в емкость и добавить в него овощную смесь, а затем чеснок, перец, соль и яйцо. Чеснок при этом необходимо заранее натереть на мелкой терке или же пропустить через пресс;

теперь следует добавить к смеси из овощей и фарша манку столько, чтобы жидкости не осталось;

теперь смесь из фарша и овощей следует хорошенько перемешать и оставить на 20 минут, чтобы пропиталось;

включить духовой шкаф, выставить температуру 190 °С;

тем временем следует сформировать из фарша котлетки и немного обжарить их на сковороде, чтобы они как бы схватились. При этом сковороду следует немного смазать маслом. Жарить не более двух минут;

затем необходимо отправить котлетки на форму для запекания;

взять помидор, хорошенько промыть его, обдать кипятком и убрать кожуру. Затем овощ

следует порезать на небольшие дольки и отправить прямо на котлеты;

сделать соус из сметаны, кетчупа и воды;

полить полученным соусом котлеты и отправить их в духовой шкаф на полчаса;

за 10 минут до конца приготовления котлеты необходимо вынуть из духового шкафа и

полить выделенным соком;

в конце приготовления блюдо следует посыпать свежей порезанной зеленью.

Такие котлеты получаются очень нежными, сочными и ароматными.

Классический рецепт котлет с кабачками и фаршем

Ингредиенты, которые следует подготовить:

соль, перец, а также любимые специи по своему вкусу;

мука в количестве 3 столовые ложки;

яйцо в количестве 1 штука;

фарш в количестве 250-300 граммов;

кабачок в количестве 300 граммов.

Как следует готовить котлеты с фаршем и кабачком по классическому рецепту:

для начала следует взять кабачок, хорошенько промыть его, а затем почистить и натереть на мелкой терке. Жидкость, которая образовалась, следует убрать при помощи рук;

добавить в полученную смесь из кабачков фарш, муку, а также яйцо, соль, перец и специи по своему вкусу;

хорошенько перемешать массу с кабачками и фаршем;

взять противень, смазать его при помощи масла;

из кабачково-мясного фарша сформировать котлетки;

выложить на смазанный противень получившиеся котлетки. Также можно использовать

пергаментную бумагу и ничем тогда не смазывать;

запекают такие котлетки на протяжении получаса при температуре 180 °С.

После того, как котлеты будут готовы, следует дать им постоять. Так они будут легко отходить от противня. Котлеты получаются очень нежными и вкусными, сочными и ароматными.

Источник: http://rsute.ru/