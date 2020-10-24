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«Зима пришла в нашу жизнь»: На лысой резине попадают в ДТП, посыпать улицы и чистить дворы ночью приказал вице-мэр Бердска

18:43 24.10.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В первый снегопад 24 октября пескоразбрасыватели вышли на бердские дороги. Замглавы Владимир Захаров в воскресенье проедет по городу, чтобы проверить, как устраняют гололед УК и магазины.

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Снег засыпал Бердск 24 октября 2020

В связи с выпавшим 24 октября серьезным снегом в Бердске вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров объявил старт «зимнего периода в нашей жизни».
- И сразу появились проблемы с гололедными явлениями. Они прослеживаются по нескольким направлениям — дороги, дворовые территории, входные участки в торговые центры и магазины, - обозначил замглавы в субботу вечером.

По его словам, в ночь на воскресенье синоптики обещают в Бердске минус 5 градусов, что способствует усилению гололедицы.

- Сегодня с началом снегопада дежурная бригада вышла на работу. Работают два пескоразбрасывателя, чтобы предотвратить гололедные явления на улицах города. Работа будет продолжена ночью, потому что будет «жесткий минус». И будет довольно опасно на улично-дорожной сети. В 4.00 техника снова выйдет, чтобы посыпать улицы, перекрестки, - пояснил Захаров.

Он порекомендовал водителям «переобуться». Но если стоит летняя резина, то передвигаться следует очень осторожно или вообще не выходить из дома:
- Мы объезжаем город и видим аварии. Например, на ул. Космической, где явно поспособствовала летняя резина столкновению двух автотранспортных средств.

Как сообщил Захаров, сейчас он прорабатывает взаимодействие с управляющими компаниями по выходу на работу дворников вечером, ночью и в воскресенье утром. У них стоит задача убрать снег и «обеспечить комфортный проход граждан».
- Будем убирать снег и посыпать пескосоляной смесью. Завтра я буду объезжать город и проверять состояние входных групп в многоквартирных домах, - констатировал Владимир Николаевич.

Торговым предприятиям вице-мэр тоже порекомендовал очистить от снега и посыпать территорию, чтобы не скользила. И их он тоже проверит 25 октября.

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