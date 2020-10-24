«Зима пришла в нашу жизнь»: На лысой резине попадают в ДТП, посыпать улицы и чистить дворы ночью приказал вице-мэр Бердска

В связи с выпавшим 24 октября серьезным снегом в Бердске вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров объявил старт «зимнего периода в нашей жизни».
- И сразу появились проблемы с гололедными явлениями. Они прослеживаются по нескольким направлениям — дороги, дворовые территории, входные участки в торговые центры и магазины, - обозначил замглавы в субботу вечером.
По его словам, в ночь на воскресенье синоптики обещают в Бердске минус 5 градусов, что способствует усилению гололедицы.
Он порекомендовал водителям «переобуться». Но если стоит летняя резина, то передвигаться следует очень осторожно или вообще не выходить из дома:
- Мы объезжаем город и видим аварии. Например, на ул. Космической, где явно поспособствовала летняя резина столкновению двух автотранспортных средств.
Как сообщил Захаров, сейчас он прорабатывает взаимодействие с управляющими компаниями по выходу на работу дворников вечером, ночью и в воскресенье утром. У них стоит задача убрать снег и «обеспечить комфортный проход граждан».
- Будем убирать снег и посыпать пескосоляной смесью. Завтра я буду объезжать город и проверять состояние входных групп в многоквартирных домах, - констатировал Владимир Николаевич.
Торговым предприятиям вице-мэр тоже порекомендовал очистить от снега и посыпать территорию, чтобы не скользила. И их он тоже проверит 25 октября.
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