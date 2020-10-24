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Польским женщинам запрещают делать аборты. Они вышли протестовать против среднековья

19:23 24.10.2020 Фото: скрин с видео
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Согласно постановлению, прерывание беременности по причине патологии плода не соответствует положениям конституции страны.

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Акция протеста против решения об абортах: "Средневековье закончилось"

Несмотря на запрет на проведении массовых мероприятий из-за коронавируса тысячи людей вышли на улицы Варшавы, чтобы выразить протест против решения Конституционного суда об абортах. Согласно постановлению, прерывание беременности по причине патологии плода не соответствует положениям конституции страны. Но противники такого подхода считают недопустимым заставлять женщин рожать детей, у которых нет шансов на нормальную жизнь, пишет https://ru.euronews.com/

Говорят участники демонстрации:

"Они делают не для защиты жизней, а для защиты власти. У каждого человека есть право на выбор, поэтому мы сегодня защищаем наших сыновей и дочерей".

"Я считаю скандальным тот факт, что в Европе 21-го века мы должны отстаивать фундаментальные права женщин, граждан большой европейской страны. Средневековые времена закончились, польских женщин должны быть такие же правы, как и у всех европейских женщин".

Решение Конституционного суда носит оценочный, рекомендательный характер, и теперь вопрос об абортах должен отправиться на рассмотрение нижней палаты парламента. Представители правящей в Польше партии "Право и справедливость", располагающей большинством голосов в парламенте, выступают за значительное ограничение возможностей женщин и против абортов в случае выявления у плода каких-либо патологий, в том числе синдрома Дауна.

аборты польша протест
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