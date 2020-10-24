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Видео-крик: Варварским способом уничтожаются молодые и здоровые сосны в лесу Бердска

19:33 24.10.2020 Фото: Скрин
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Владимир Соболев: Не могу оставаться в стороне, когда варварским способом уничтожаются молодые и здоровые деревья. Это нужно остановить, во что бы то ни стало, иначе мы можем вовсе потерять НАШ лес.

Житель Бердска Владимир Соболев прислал 24 октября в редакцию "Курьер.Среда.Бердск" видео вырубки леса около корпусов ЦГБ.

-Не могу оставаться в стороне, когда варварским способом уничтожаются молодые и здоровые деревья. Это нужно остановить, во что бы то ни стало, иначе мы можем вовсе потерять НАШ лес. На этом видео, которое было записано 23 октября 2020 года, запечатлена массовая вырубка сосен. Съемка производилась недалеко от Бердской центральной городской больницы (взрослое инфекционное отделение). Реальные размеры вырубки можно увидеть проехав от поликлиники до самого берега. Предположительно вырубку производил - АО "Бердский Лесхоз". Помогите остановить беспредел, - написал автор видео.

Размещаем видео и будем выяснять информацию об очередной "санитарной" рубке в лесу Бердска.

вырубка леса сосны
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От редакции

Это санитарная рубка?

Аноним, 24 октября 2020 19:55
Прогулялся от БЭМЗа до "слива": Сухостой, наклонившиеся и больные деревья. Никому нет дела, а дятлы не справляются.
Аноним, 24 октября 2020 20:04
Хороший документ для прокуратуры! Спасибо, Владимиру, за неравнодушие! Явно древесина на продажу...

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