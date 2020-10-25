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Гороскоп на сегодня: на 25 октября 2020 года. Что ждет все 12 знаков зодиака

07:46 25.10.2020 Фото: pixabay.com
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Звезды рекомендуют не обращать внимания на препятствия и последовательно проводить намеченную деятельность в профессиональной и личной сферах жизни. Такова рекомендация Водолеям.

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Получив ключ к решению предстоящих задач, вы избежите многие неприятности
и преодолеете все трудности

Астропрогнозы по знакам зодиака 25 октября 2020.
Гороскопы

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)
Посвятите день индивидуальному творчеству, домашним делам. Возможны некоторые изменения в личной жизни одиноких Козерогов. Им придется сделать выбор между любовной страстью и своим положением в обществе.

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)
День испытаний и проверки на стойкость характера. Вероятно, мелкие бытовые и служебные хлопоты внесут суету. Не исключены финансовые потери. Звезды рекомендуют не обращать внимания на препятствия и последовательно проводить намеченную деятельность в профессиональной и личной сферах жизни.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)
Благоприятный день для избавления от недуга, ненужных вещей, неискренних отношений. Этот день весьма благоприятен для наведения порядка в доме. Вам придется пересмотреть и проанализировать события этого периода. Возможности, которые вас ожидают, вероятно, помогут выбраться из трудной ситуации.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)
День обретения новых источников энергии, самоутверждения. Проявляйте инициативу и настойчивость. Вам необходимо более активно искать сферу выгодного вложения сил, интеллекта и капитала. Рассчитывайте на помощь друзей, иначе вероятность успеха будет близка к нулю. Быть может, события в ближайшее время будут развиваться не совсем так, как вы этого хотели. К сожалению, повлиять на их ход вам вряд ли удастся.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)
Сатанинский день. Велика опасность для здоровья со стороны постороннего человека. Весьма вероятен неожиданный конфликт и возникновение необходимости решения острых проблем. Отношения с детьми — вот та самая 2020 тихая гавань, где сегодня вас ждет успокоение. Вам просто необходим небольшой отдых. Сны могут быть вещими. Ненастье во сне или наяву — признак приближающейся опасности.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)
Жизненный потенциал повышается. Возрастают способности к творчеству, сексуальная энергия, интуиция. День всепрощения, покаяния, признания своих ошибок. Следует проявлять милость, исполнять просьбы, проявлять терпимость. Вероятный конфликт с партнером может разрешиться только в результате взаимопонимания или сердечной беседы. День хорош для лечения, семейных отношений, зачатия, физических упражнений.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)
Сегодня весьма вероятен неожиданный конфликт и возникновение необходимости решения острых проблем. Представители творческих профессий, не исключено, окажутся в центре внимания. Благоприятный период для тех, кто собирается в путешествие.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Проявляйте инициативу и будьте готовы к испытаниям: быть может, события в ближайшее время будут развиваться не совсем так, как вы предполагали. К сожалению, повлиять на их ход вам вряд ли удастся.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)
День обретения новых источников энергии, самоутверждения. Вам необходимо более активно искать сферу выгодного вложения сил, интеллекта и капитала. Благоприятны новые контакты с партнерами, которые принесут доход в будущем. За что бы вы ни взялись, вас ожидает успех. Однако не переоценивайте свои силы и возможности, они не безмерны. Духовно развитые люди способны на пророчество.

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)
День всепрощения, покаяния, признания своих ошибок. Жизненный потенциал повышается. Возрастают сексуальная энергия, интуиция, способности к творчеству. Вероятный конфликт с партнером может разрешиться только в результате взаимопонимания или сердечной беседы. День хорош для лечения, зачатия, физических упражнений.

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)
День связан с тревожными предчувствиями и волнениями. Вероятны неприятные известия от близкого человека, несчастные случаи и болезни. Ваши семейные отношения могут зайти в тупик. Вам следует сделать все, чтобы предотвратить этот процесс. Будьте мягче, сговорчивее.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
День всепрощения, покаяния, признания своих ошибок. Хорошо выполнять просьбы, проявлять милость и терпимость. Вероятный конфликт с партнером может разрешиться только в результате взаимного согласия или откровенной беседы.

Источник: supercook.ru

астрология гороскоп знаки зодиака
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