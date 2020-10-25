25 октября в России празднуется День работника кабельной промышленности: История возникновения праздника

Кабель применяют для передачи на расстояние электрической энергии или сигналов

25 октября работники кабельной промышленности России отмечают свой профессиональный праздник.

В День работника кабельной промышленности рабочие, специалисты, служащие и руководители предприятий и организаций награждаются нагрудным знаком «Заслуженный работник кабельной промышленности» за значимый вклад в организацию, развитие и повышение эффективности кабельного производства, а также за создание конкурентоспособной продукции, внедрение новых технологий и техники.

Кабель – это слово мы слышим очень часто, но никогда не задумываемся, что же из себя представляет этот кабель, и где он применяется. Сегодня уместно дать небольшую справку на этот счет.

Слово кабель происходит от голландского kabel (канат, трос) и обозначает электрический, один или несколько изолированных проводников, заключенных в герметическую оболочку, поверх которой накладываются защитные покровы.

Кабель применяют для передачи на расстояние электрической энергии или сигналов (высоковольтные линии электропередачи, электроснабжение промышленных предприятий, транспорта и коммунальных объектов; магистральные линии связи, городская телефонная сеть, средства радиосвязи и телевидения; подача электроэнергии к движущимся рабочим машинам; электрооборудование судов, летательных аппаратов). Все эти производства налажены в России благодаря профессионалам кабельной промышленности.

Конструкция кабеля существенно зависит от условий его прокладки и эксплуатации – под землей, в воде, в воздухе, в химически активных средах, при низких или высоких температурах, при повышенной влажности.

Дата сегодняшнего профессионального праздника связана с событием, произошедшим 25 октября 1879 года. В этот день инженеру немецкой электрической компании «Сименс и Гальске» (Siemens & Halske) господину К.Сименсу было выдано свидетельство, разрешающее проведение работ на построенном компанией заводе по изготовлению изолированной проволоки и телеграфных кабелей в российском городе Санкт-Петербурге. Этот день считается днем образования кабельной промышленности России, история которой, таким образом, продолжается уже 140 лет.

Начало 20 века ознаменовалось в России интенсивным развитием отечественной кабельной промышленности. Были пущены кабельные заводы в Москве, Кольчугино. В 1916 году кабельные изделия в стране выпускали четыре кабельных завода, которые в годы Великой Отечественной войны оперативно перестроили работу в соответствии с нуждами фронта.

В настоящее время кабельная промышленность в России насчитывает примерно 350 предприятий. Промышленность развивается динамично и в этой связи представляет выгодную платформу для инвестиций.

Источник: calend.ru