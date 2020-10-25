Замечательные поздравления 25 октября с Днем работника кабельной промышленности

Слово «кабель» все мы слышим с детства, но не очень задумываемся, а что же это такое и где применяется. А кабель – это несколько электрических изолированных проводников, заключенных в оболочку. Без кабелей вряд ли была бы возможна наша жизнь в ее современном виде, потому что, применяя кабели для передачи электрической энергии, осуществляется энергоснабжение всех наших объектов жизнедеятельности. Это и промышленные предприятия, транспорт, телевидения и связь, электрооборудование сложных машин и аппаратов. И работа всего этого зависит от результатов труда работников кабельной промышленности. Учитывая важность их труда, 25 октября стал Днем работников кабельной промышленности.
Нет у кабеля начала, нет у кабеля конца,
Вам желаю сладкой жизни и довольного лица.
Сколько кабелю не виться, не придет ему конец.
И еще вас уверяю, да и вы должны бы знать:
Лучше кабельщиков наших в целом мире не сыскать!
Кабель — нужная находка,
Кабель — важный инструмент.
В нем нуждается рабочий
И, порой, интеллигент.
Праздник нынче отмечает
Тот, кто кабель нам дает.
Кабельщик, тебе желаю
Жить без горя и невзгод.
Счастья, мира и здоровья
Пожелаю от души,
Результаты пусть работы
Будут очень хороши.
Поздравляю с Днём работника кабельной промышленности. Желаю весёлой, бравой, отменной работы и производства самых прочных, крепких, качественных кабелей. Желаю терпения и сил, здоровья и удачи на любом пути. И пусть кабеля жизни передают только положительно заряженную энергию и только сигналы счастья.
Кабель — вещь полезная,
Все об этом знают.
Кабельщиков с праздником
Нынче поздравляют.
Пусть погода ясная
Радует в работе,
И всегда кончаются
Пусть не скупится начальство
Никогда на премии,
И на выдаче зарплаты
Будет в настроении.
Промышленности кабельной
Работников мы всех
От всей души поздравим,
Их отрасль развивается
Стремительно всегда
И покоряет разные на свете города,
Желаем всем сотрудникам
Здоровья, благ, побед,
Пусть каждый из работников
Не знает слез и бед!
Желаю в профессиональный праздник
Добра, терпения, а в работе — радости.
Промышленность успешно развивайте,
А также отдыхать не забывайте.
Желаю стать заслуженным работником,
Свой вклад в большое дело Вам внести,
Чтоб были дела Ваши лишь в почете,
Большой удачи, исполняйте все мечты.
Ты знаешь кабелей размер сеченья,
Где плюс, где минус — точно не секрет.
У целой отрасли сегодня день рожденья.
Об этом мы узнали из газет.
Тебя поздравить с праздником рабочим,
С днем кабельщика, срочно мы хотим.
Здоровья пожелаем, между прочим
И быть всегда таким же молодым.
Кто умеет за минуту
Туго кабель замотать,
Плюсы-минусы не путать
И сеченья измерять?
Вас важнее в мире нету,
Самых главных из связных:
Вы связали всю планету
Кабелем от сих до сих.
Труд ваш важен и масштабен.
Пожелаем вам притом,
Чтоб не крали люди кабель,
Не несли в металлолом.
Работничек промышленности кабельной,
Желаю тебе жизни замечательной,
Любви, добра, успешности, внимания,
С коллегами — взаимопонимания!
Будь счастлив, весел, обладая силою,
Судьбой красивой, радостно-счастливою,
Работай с удовольствием и с огоньком,
А после трудового дня — домой бегом!
В кабельной промышленности
Очень все не просто.
В праздник всем вам, труженики,
Я желаю роста.
Пусть работа радует
И карман и душу,
Пожелания счастья
Я на вас обрушу.
Кабель — важный инструмент,
Без него жить невозможно,
Не подключишь интернет,
Ток ты не получишь тоже.
Этой отрасли навек
Процветания желаем,
Чтоб жил каждый человек,
В кабеле нужды не зная!
Источник: pozdravok.ru