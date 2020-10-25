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Общество / Работа

Замечательные поздравления 25 октября с Днем работника кабельной промышленности

09:04 25.10.2020 Фото: pixabay.com
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Без кабелей вряд ли была бы возможна наша жизнь в ее современном виде, потому что, применяя кабели для передачи электрической энергии, осуществляется энергоснабжение всех наших объектов жизнедеятельности.

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Без кабелей вряд ли была бы возможна наша жизнь в ее современном виде

Слово «кабель» все мы слышим с детства, но не очень задумываемся, а что же это такое и где применяется. А кабель – это несколько электрических изолированных проводников, заключенных в оболочку. Без кабелей вряд ли была бы возможна наша жизнь в ее современном виде, потому что, применяя кабели для передачи электрической энергии, осуществляется энергоснабжение всех наших объектов жизнедеятельности. Это и промышленные предприятия, транспорт, телевидения и связь, электрооборудование сложных машин и аппаратов. И работа всего этого зависит от результатов труда работников кабельной промышленности. Учитывая важность их труда, 25 октября стал Днем работников кабельной промышленности.

Нет у кабеля начала, нет у кабеля конца,
Вам желаю сладкой жизни и довольного лица.

Перестаньте слепо верить поговоркам, наконец!
Сколько кабелю не виться, не придет ему конец.
И еще вас уверяю, да и вы должны бы знать:
Лучше кабельщиков наших в целом мире не сыскать!

Кабель — нужная находка,
Кабель — важный инструмент.
В нем нуждается рабочий
И, порой, интеллигент.

Праздник нынче отмечает
Тот, кто кабель нам дает.
Кабельщик, тебе желаю
Жить без горя и невзгод.

Счастья, мира и здоровья
Пожелаю от души,
Результаты пусть работы
Будут очень хороши.

Поздравляю с Днём работника кабельной промышленности. Желаю весёлой, бравой, отменной работы и производства самых прочных, крепких, качественных кабелей. Желаю терпения и сил, здоровья и удачи на любом пути. И пусть кабеля жизни передают только положительно заряженную энергию и только сигналы счастья.

Кабель — вещь полезная,
Все об этом знают.
Кабельщиков с праздником
Нынче поздравляют.

Пусть погода ясная
Радует в работе,
И всегда кончаются

Радостью заботы.

Пусть не скупится начальство
Никогда на премии,
И на выдаче зарплаты
Будет в настроении.

Промышленности кабельной
Работников мы всех
От всей души поздравим,

Их ждет большой успех,
Их отрасль развивается
Стремительно всегда
И покоряет разные на свете города,
Желаем всем сотрудникам
Здоровья, благ, побед,
Пусть каждый из работников
Не знает слез и бед!

Желаю в профессиональный праздник
Добра, терпения, а в работе — радости.
Промышленность успешно развивайте,
А также отдыхать не забывайте.

Желаю стать заслуженным работником,
Свой вклад в большое дело Вам внести,
Чтоб были дела Ваши лишь в почете,
Большой удачи, исполняйте все мечты.

Ты знаешь кабелей размер сеченья,
Где плюс, где минус — точно не секрет.
У целой отрасли сегодня день рожденья.
Об этом мы узнали из газет.

Тебя поздравить с праздником рабочим,
С днем кабельщика, срочно мы хотим.
Здоровья пожелаем, между прочим
И быть всегда таким же молодым.

Кто умеет за минуту
Туго кабель замотать,
Плюсы-минусы не путать
И сеченья измерять?

Вас важнее в мире нету,
Самых главных из связных:
Вы связали всю планету
Кабелем от сих до сих.

Труд ваш важен и масштабен.
Пожелаем вам притом,
Чтоб не крали люди кабель,
Не несли в металлолом.

Работничек промышленности кабельной,
Желаю тебе жизни замечательной,
Любви, добра, успешности, внимания,
С коллегами — взаимопонимания!

Будь счастлив, весел, обладая силою,
Судьбой красивой, радостно-счастливою,
Работай с удовольствием и с огоньком,
А после трудового дня — домой бегом!

В кабельной промышленности
Очень все не просто.
В праздник всем вам, труженики,
Я желаю роста.

Пусть работа радует
И карман и душу,
Пожелания счастья
Я на вас обрушу.

Кабель — важный инструмент,
Без него жить невозможно,
Не подключишь интернет,
Ток ты не получишь тоже.

Этой отрасли навек
Процветания желаем,
Чтоб жил каждый человек,
В кабеле нужды не зная!

Источник: pozdravok.ru

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