Замечательные поздравления 25 октября с Днем работника кабельной промышленности

Без кабелей вряд ли была бы возможна наша жизнь в ее современном виде, потому что, применяя кабели для передачи электрической энергии, осуществляется энергоснабжение всех наших объектов жизнедеятельности.

Без кабелей вряд ли была бы возможна наша жизнь в ее современном виде

Слово «кабель» все мы слышим с детства, но не очень задумываемся, а что же это такое и где применяется. А кабель – это несколько электрических изолированных проводников, заключенных в оболочку. Без кабелей вряд ли была бы возможна наша жизнь в ее современном виде, потому что, применяя кабели для передачи электрической энергии, осуществляется энергоснабжение всех наших объектов жизнедеятельности. Это и промышленные предприятия, транспорт, телевидения и связь, электрооборудование сложных машин и аппаратов. И работа всего этого зависит от результатов труда работников кабельной промышленности. Учитывая важность их труда, 25 октября стал Днем работников кабельной промышленности.

Нет у кабеля начала, нет у кабеля конца,

Вам желаю сладкой жизни и довольного лица.



Перестаньте слепо верить поговоркам, наконец!Сколько кабелю не виться, не придет ему конец.И еще вас уверяю, да и вы должны бы знать:Лучше кабельщиков наших в целом мире не сыскать!

Кабель — нужная находка,

Кабель — важный инструмент.

В нем нуждается рабочий

И, порой, интеллигент.

Праздник нынче отмечает

Тот, кто кабель нам дает.

Кабельщик, тебе желаю

Жить без горя и невзгод.

Счастья, мира и здоровья

Пожелаю от души,

Результаты пусть работы

Будут очень хороши.

Поздравляю с Днём работника кабельной промышленности. Желаю весёлой, бравой, отменной работы и производства самых прочных, крепких, качественных кабелей. Желаю терпения и сил, здоровья и удачи на любом пути. И пусть кабеля жизни передают только положительно заряженную энергию и только сигналы счастья.

Кабель — вещь полезная,

Все об этом знают.

Кабельщиков с праздником

Нынче поздравляют.

Пусть погода ясная

Радует в работе,

И всегда кончаются



Радостью заботы.

Пусть не скупится начальство

Никогда на премии,

И на выдаче зарплаты

Будет в настроении.

Промышленности кабельной

Работников мы всех

От всей души поздравим,



Их ждет большой успех,Их отрасль развиваетсяСтремительно всегдаИ покоряет разные на свете города,Желаем всем сотрудникамЗдоровья, благ, побед,Пусть каждый из работниковНе знает слез и бед!

Желаю в профессиональный праздник

Добра, терпения, а в работе — радости.

Промышленность успешно развивайте,

А также отдыхать не забывайте.

Желаю стать заслуженным работником,

Свой вклад в большое дело Вам внести,

Чтоб были дела Ваши лишь в почете,

Большой удачи, исполняйте все мечты.

Ты знаешь кабелей размер сеченья,

Где плюс, где минус — точно не секрет.

У целой отрасли сегодня день рожденья.

Об этом мы узнали из газет.

Тебя поздравить с праздником рабочим,

С днем кабельщика, срочно мы хотим.

Здоровья пожелаем, между прочим

И быть всегда таким же молодым.

Кто умеет за минуту

Туго кабель замотать,

Плюсы-минусы не путать

И сеченья измерять?

Вас важнее в мире нету,

Самых главных из связных:

Вы связали всю планету

Кабелем от сих до сих.

Труд ваш важен и масштабен.

Пожелаем вам притом,

Чтоб не крали люди кабель,

Не несли в металлолом.

Работничек промышленности кабельной,

Желаю тебе жизни замечательной,

Любви, добра, успешности, внимания,

С коллегами — взаимопонимания!

Будь счастлив, весел, обладая силою,

Судьбой красивой, радостно-счастливою,

Работай с удовольствием и с огоньком,

А после трудового дня — домой бегом!

В кабельной промышленности

Очень все не просто.

В праздник всем вам, труженики,

Я желаю роста.

Пусть работа радует

И карман и душу,

Пожелания счастья

Я на вас обрушу.

Кабель — важный инструмент,

Без него жить невозможно,

Не подключишь интернет,

Ток ты не получишь тоже.

Этой отрасли навек

Процветания желаем,

Чтоб жил каждый человек,

В кабеле нужды не зная!

Источник: pozdravok.ru