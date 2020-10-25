Сердечные поздравления с днем таможенника РФ 25 октября 2020 года

Уважая роль таможенной службы в жизни общества, указом Президента 25 октября утвержден как День таможенника Российской Федерации.

Еще в 1653 году 25 октября в России появился Единый таможенный устав, изданный царем Алексеем Михайловичем, который устанавливал правила взимания государственных пошлин

Таможенники — это люди, стоящие на границе страны и защищающие ее экономические интересы. Еще в 1653 году 25 октября в России появился Единый таможенный устав, изданный царем Алексеем Михайловичем, который устанавливал правила взимания государственных пошлин. С этого момента таможенная служба начала существовать официально и стала прообразом современной таможенной службы. Сегодня Таможенная служба имеет статус правоохранительного органа, от четкости ее работы зависит непрерывность работы многих предприятий страны и из связей с другими государствами. В условиях неспокойной международной обстановки таможенники противодействуют контрабанде наркотиков и оружия, обеспечивают безопасность поставок товаров, борются с международным терроризмом. Уважая роль таможенной службы в жизни общества, указом Президента 25 октября утвержден как День таможенника Российской Федерации.

На таможне всё спокойно,

Ведь таможенник не спит.



Непрестанно и достойноЗа законностью блюдит.

Контрабанда не проскочит,

В документах — всё путем.

И не спит ни днем, ни ночью

Наш таможенный дозор.

День таможенника красным

Не учтен в календаре,



Хоть труд сложен и опасен,Очень нужен он стране.

От души я вам желаю

Счастья, мира и добра.

С Днем таможни поздравляю

Троекратным вас «Ура!».

Поздравляю с днем таможни,

Пусть успех будет в труде,



Чтоб работалось не сложно,И в почете будь везде,Контрабанду в раз разнюхай,Охраняй страны кордон,И зарплатою огромнойБудь серьезно удивлен!

Поздравляю с Днём таможенника России и хочу пожелать, чтобы не было в работе тяжёлых случаев и глупых людей, чтобы было в жизни счастье и абсолютный достаток. Желаю не перетруждаться и получать заряд положительных эмоций от каждого дня.

Я пожелать хочу работникам таможни



В такой прекрасный, радостный моментВ работе перспектив, друзей надежных,Достойной службы на десятки лет.

Чтоб в коллективе было уваженье,

А в доме жили счастье и покой,

И только бесконечное везенье

Спасало в ситуации любой!

На таможне не до шуток,



Тут проверки и досмотр.Отдыхать? Да ни минуты!Дел полно — невпроворот!

Но сегодня праздник важный,

Мы спешим поздравить вас.

Подождёт контроль багажный

И начальников приказ.

Вам желаем дней спокойных,



Ясных, солнечных всегда.Частых премий вам достойных,Не коснулась чтоб беда.

И людей вокруг хороших,

И улыбок, добрых слов.

Жизни яркой и роскошной!

Пусть в сердцах живёт любовь!

Таможенник России, поздравляю!



Сегодня повод есть гульнуть.Успехов всяческих желаюИ уловить в веселье суть.

Желаю, безусловного, здоровья,

Чтоб не тревожили печали никогда.

Конечно, счастья и конечно же с любовью,

И радость чтобы берегла всегда.

У таможенников праздник,



Торжество у них сейчас.Поздравляю вас сердечно,Вы, ребята, — просто класс.

Пожелать хочу успехов

В деле вашем непростом.

Пусть всегда комфортно будет

В коллективе трудовом.

Пусть добро дает таможня



Вере, радости, любви.Славлю вашу честь и доблесть,Пусть кипит азарт в крови.

На таможне круглый год

Служба верная идет,

И без пауз, остановок

Все идет по протоколу,

Все работники таможни



Деликатны, осторожны,Наблюдательны и строги,Не пропустят, чтоб в дорогуГруз опасный полетел,Не допустят беспредел,Уваженье вам и слава,И удача вам в наградуБудет каждому дана,О вас помнит вся страна!

Прикольное поздравление

Безмерно уважаемые люди,

Примите поздравления мои:

Открыт режим безвизовый пусть будет

Всегда для вас в страну большой любви,

Дает добро судьба на уйму счастья,

С деньгами исключительно везет,



На службе ж утомительной встречатьсяПорядочный пусть будет вам народ.

А если дурь какую иль оружие

Задумает в Россию кто таскать,

Желаю вам, все тут же обнаружить,

Конфисковать, злодея — наказать!

И каждому начальство пусть наколет

Медаль на ширь таможенной груди!



...А можно пару литров алкоголяИз дьюти фри мне лишних провезти?

Проходит так легко и просто

Пусть на таможне вся работа!

В карьере я желаю роста,

Пускай жизнь будет слаще меда!

Пусть все рабочие денечки

Сопровождает лишь успех!



Пусть будут деньги в кошелечке,Чтоб к целям не было помех!

Проверить полностью поклажу

Отметить каждый документ

За ними Родина... а как же?

Да здесь решает всё момент!

Работа кропотлива ваша

А часто и не на виду



Вы знаете, что «наша Раша»От контрабанды ждет беду...Когда добро дает таможня... как будто музыканту ноты...Работу бросить невозможноУ них и в праздник есть заботы

Источник: pozdravok.ru