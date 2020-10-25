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Общество / Работа

Сердечные поздравления с днем таможенника РФ 25 октября 2020 года

09:34 25.10.2020 Фото: wikimedia.org
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Уважая роль таможенной службы в жизни общества, указом Президента 25 октября утвержден как День таможенника Российской Федерации.

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Еще в 1653 году 25 октября в России появился Единый таможенный устав, изданный царем Алексеем Михайловичем, который устанавливал правила взимания государственных пошлин

Таможенники — это люди, стоящие на границе страны и защищающие ее экономические интересы. Еще в 1653 году 25 октября в России появился Единый таможенный устав, изданный царем Алексеем Михайловичем, который устанавливал правила взимания государственных пошлин. С этого момента таможенная служба начала существовать официально и стала прообразом современной таможенной службы. Сегодня Таможенная служба имеет статус правоохранительного органа, от четкости ее работы зависит непрерывность работы многих предприятий страны и из связей с другими государствами. В условиях неспокойной международной обстановки таможенники противодействуют контрабанде наркотиков и оружия, обеспечивают безопасность поставок товаров, борются с международным терроризмом. Уважая роль таможенной службы в жизни общества, указом Президента 25 октября утвержден как День таможенника Российской Федерации.

На таможне всё спокойно,
Ведь таможенник не спит.

Непрестанно и достойно
За законностью блюдит.

Контрабанда не проскочит,
В документах — всё путем.
И не спит ни днем, ни ночью
Наш таможенный дозор.

День таможенника красным
Не учтен в календаре,

Хоть труд сложен и опасен,
Очень нужен он стране.

От души я вам желаю
Счастья, мира и добра.
С Днем таможни поздравляю
Троекратным вас «Ура!».

Поздравляю с днем таможни,
Пусть успех будет в труде,

Чтоб работалось не сложно,
И в почете будь везде,
Контрабанду в раз разнюхай,
Охраняй страны кордон,
И зарплатою огромной
Будь серьезно удивлен!

Поздравляю с Днём таможенника России и хочу пожелать, чтобы не было в работе тяжёлых случаев и глупых людей, чтобы было в жизни счастье и абсолютный достаток. Желаю не перетруждаться и получать заряд положительных эмоций от каждого дня.

Я пожелать хочу работникам таможни

В такой прекрасный, радостный момент
В работе перспектив, друзей надежных,
Достойной службы на десятки лет.

Чтоб в коллективе было уваженье,
А в доме жили счастье и покой,
И только бесконечное везенье
Спасало в ситуации любой!

На таможне не до шуток,

Тут проверки и досмотр.
Отдыхать? Да ни минуты!
Дел полно — невпроворот!

Но сегодня праздник важный,
Мы спешим поздравить вас.
Подождёт контроль багажный
И начальников приказ.

Вам желаем дней спокойных,

Ясных, солнечных всегда.
Частых премий вам достойных,
Не коснулась чтоб беда.

И людей вокруг хороших,
И улыбок, добрых слов.
Жизни яркой и роскошной!
Пусть в сердцах живёт любовь!

Таможенник России, поздравляю!

Сегодня повод есть гульнуть.
Успехов всяческих желаю
И уловить в веселье суть.

Желаю, безусловного, здоровья,
Чтоб не тревожили печали никогда.
Конечно, счастья и конечно же с любовью,
И радость чтобы берегла всегда.

У таможенников праздник,

Торжество у них сейчас.
Поздравляю вас сердечно,
Вы, ребята, — просто класс.

Пожелать хочу успехов
В деле вашем непростом.
Пусть всегда комфортно будет
В коллективе трудовом.

Пусть добро дает таможня

Вере, радости, любви.
Славлю вашу честь и доблесть,
Пусть кипит азарт в крови.

На таможне круглый год
Служба верная идет,
И без пауз, остановок
Все идет по протоколу,
Все работники таможни

Деликатны, осторожны,
Наблюдательны и строги,
Не пропустят, чтоб в дорогу
Груз опасный полетел,
Не допустят беспредел,
Уваженье вам и слава,
И удача вам в награду
Будет каждому дана,
О вас помнит вся страна!

Прикольное поздравление
Безмерно уважаемые люди,
Примите поздравления мои:
Открыт режим безвизовый пусть будет
Всегда для вас в страну большой любви,

Дает добро судьба на уйму счастья,
С деньгами исключительно везет,

На службе ж утомительной встречаться
Порядочный пусть будет вам народ.

А если дурь какую иль оружие
Задумает в Россию кто таскать,
Желаю вам, все тут же обнаружить,
Конфисковать, злодея — наказать!

И каждому начальство пусть наколет
Медаль на ширь таможенной груди!

...А можно пару литров алкоголя
Из дьюти фри мне лишних провезти?

Проходит так легко и просто
Пусть на таможне вся работа!
В карьере я желаю роста,
Пускай жизнь будет слаще меда!

Пусть все рабочие денечки
Сопровождает лишь успех!

Пусть будут деньги в кошелечке,
Чтоб к целям не было помех!

Проверить полностью поклажу
Отметить каждый документ
За ними Родина... а как же?
Да здесь решает всё момент!
Работа кропотлива ваша
А часто и не на виду

Вы знаете, что «наша Раша»
От контрабанды ждет беду...
Когда добро дает таможня
... как будто музыканту ноты...
Работу бросить невозможно
У них и в праздник есть заботы

Источник: pozdravok.ru

Поздравления с днем таможенника РФ 2020 праздник стихи таможенник таможня
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