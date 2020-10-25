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Новинка от Илона Маска: Основатель компании Tesla показал новую модель кроссовера

21:00 25.10.2020 Фото: Tesla
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Компания ищет дизайнеров для создания автомобилей «в китайском стиле», хочет «интегрировать китайское искусство в ориентированную на будущее Tesla».

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Новая модель кроссовера.

Tesla показала новую модель автомобиля. Компания опубликовала изображение еще неанонсированной новинки в своем аккаунте в китайском мобильном приложении WeChat, пишет портал BGR.

Фото концепта стало частью сообщения о скором открытии проектно-исследовательского центра американского автопроизводителя в Китае. В сообщении также указывается, что компания ищет дизайнеров для создания автомобилей «в китайском стиле», хочет «интегрировать китайское искусство в ориентированную на будущее Tesla».

Новый автомобиль внешне напоминает кроссовер Model Y, но меньшего размера, имеет более заостренные формы. Также на фото у автомобиля отсутствуют зеркала заднего вида.

Tesla открыла завод в Китае 7 января. Он стал первым для компании за пределами США. Шанхайский завод станет первым, на котором будет производиться кроссовер Model Y, рассчитанный в основном на китайский рынок. Компания ожидает, что продажи этой модели превысят показатели всех остальных автомобилей производителя вместе взятых.

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