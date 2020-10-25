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Авто / Общество

Прикольные поздравления с Днем Автомобилиста 25 октября 2020 года

06:34 25.10.2020 Фото: vtemu.by
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День автомобилиста в 2020 году отмечается 25 октября. Это один из самых любимых праздников среди огромной армии автолюбителей!

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Пускай машинка верная твоя всегда везет с комфортом лишь тебя

Привет! С праздником, ведь ты АВТОМОБИЛИСТ:
===
А — Атлетичный

В — Великодушный
Т — Терпеливый
О — Отважный
М — Мужественный
О — Основательный
Б — Безукоризненный
И — Интересный
Л — Лучший
И — Изобретательный
С — Сильный
Т — Трудолюбивый
===

Владимир Путин поздравляет с Днём автомобилиста
* * *

В день автомобилиста,
Шофёр, тебе желаю
Гонять не слишком быстро,
Но в сроки успевая.

В пути тебе желаю
Зелёных светофоров.
Машина пусть не знает
Ухабов и проколов!

Владимир Жириновский поздравляет водителя
* * *

Води всегда, води везде,
Води — и никаких гвоздей!
И жезл ГАИ не повстречать,
И пробок вовсе не видать!

Быть женщиною за рулем —
Непросто, вот всё дело в чем:
Ты ездишь лучше, чем мужчины!
У них — для зависти причина!

Каждый день как мастер-класс,
Папа, водишь чисто!
Пожелания у нас
В День автомобилиста:

Чтоб мотор не подводил,
Чтоб бензина вдосталь,
Чтоб тебе хватило сил
Быть за рулем лет до ста!

* * *

В день автомобилиста
Хочу поздравить я
Водителя-таксиста,
Служителя руля.

Тебе хочу я много
Клиентов пожелать,
И никогда в дороге
Проблем не повстречать!

* * *

Ты тот, кто дня не мыслит
Без верного руля.
С днём автомобилиста
Тебя поздравлю я.

В пути пусть не пугают
Ухабы, лёд и грязь,
А светофор сияет
Зелёным каждый раз!

* * *

Пусть жизнь твоя летит вперёд,
Преград своих не встретив!
И пусть завидует народ,
Авто твоё приметив!

Пусть будет так, как и всегда,
И в прошлый раз, и ныне —
Пускай счастливая звезда
Висит в твоей машине!

* * *

Шумахер и Алонсо в шоке:
Твое авто берет разгон!
И в этом скорости потоке
Ты, безусловно, чемпион!

Любимый, день сегодня твой,
Водитель с опытом и стажем!
Сидеть в авто вдвоем с тобой —
Мое желанье — прямо скажем!

* * *

В день автомобилиста пожелаю
Тебе, красотка, ездить с ветерком!
Пусть на дорогах пробок не бывает,
Пусть будет жизнь всё лучше день за днем!

И будет пусть надежною машина —
Пожалуй, стоит истину признать —
Авто порой надежней, чем мужчина,
Но это ведь не повод унывать!

* * *

От души я тебя поздравляю!
Уже много ты лет за рулем!
Дорогая, тебе пожелаю,
Чтобы был полной чашей твой дом!

Чтоб мужчины тебе уступали,
Чтобы было всё нипочем!
Чтобы издалека замечали —
Супер-женщина за рулём!

* * *

Пускай машинка верная твоя
Всегда везет с комфортом лишь тебя.
Ты безопасность, милая, цени —
По трассе слишком быстро не гони!

Не забывай — тебя родные ждут!
Пускай успехи поскорей придут,
Хочу я от души тебе желать
Ухабов, ям и пробок не встречать!

* * *

Ты давненько за рулём,
Водишь ночью, водишь днём,
И паркуешься ты классно —
Очень чётко, неопасно.

Ты, подружка, автоледи,
Пусть всегда попутный ветер
На дорогах помогает,
И ничто не отвлекает!

* * *

Привет! С праздником, ведь ты АВТОЛЕДИ:
===
А — Аккуратная
В — Великолепная

Т — Темпераментная
О — Обворожительная
Л — Ласковая
Е — Естественная
Д — Добрая
И — Интересная
===
Води с удовольствием, ставь барьер на негатив, чаще улыбайся (с гаишниками тоже) и будь счастлива!

* * *

«Шкалит» километров счетчик
На стальном коне твоём.
Поздравляю, дальнобойщик,
С автомобилиста днём.

Ангел пусть в пути поможет,
Дом уютный ждёт всегда,
Никогда найти не сможет
Даже мелкая беда!

* * *

Как водитель ты прекрасна,
Нарушений не допустишь,
Не проедешь ты на красный
И на зебре всех пропустишь!

Вот таких бы автоледи
Да побольше на дорогах,
А не тех, кто мчит как ветер,
Собирая штрафов много.

Пожелать хочу удачи
И всегда дороги ровной,
За рулём когда ты, — значит,
Все ГАИшники спокойны!

* * *

Ты хрупка и грациозна,
За рулем прекрасна ты!
Водишь грамотно, серьезно —
Просто женщина мечты!

В праздник автомобилиста
Я хочу тебе желать —
Ездить умно, а не быстро,
Чтобы всюду успевать!

Источник: greets.ru

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