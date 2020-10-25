Прикольные поздравления с Днем Автомобилиста 25 октября 2020 года

Привет! С праздником, ведь ты АВТОМОБИЛИСТ:
===
А — Атлетичный
Т — Терпеливый
О — Отважный
М — Мужественный
О — Основательный
Б — Безукоризненный
И — Интересный
Л — Лучший
С — Сильный
Т — Трудолюбивый
===
В день автомобилиста,
Шофёр, тебе желаю
Гонять не слишком быстро,
Но в сроки успевая.
В пути тебе желаю
Зелёных светофоров.
Машина пусть не знает
Ухабов и проколов!
Води всегда, води везде,
Води — и никаких гвоздей!
И жезл ГАИ не повстречать,
И пробок вовсе не видать!
Быть женщиною за рулем —
Непросто, вот всё дело в чем:
Ты ездишь лучше, чем мужчины!
У них — для зависти причина!
Каждый день как мастер-класс,
Папа, водишь чисто!
Пожелания у нас
В День автомобилиста:
Чтоб мотор не подводил,
Чтоб бензина вдосталь,
Чтоб тебе хватило сил
Быть за рулем лет до ста!
В день автомобилиста
Хочу поздравить я
Водителя-таксиста,
Служителя руля.
Тебе хочу я много
Клиентов пожелать,
И никогда в дороге
Проблем не повстречать!
Ты тот, кто дня не мыслит
Без верного руля.
С днём автомобилиста
Тебя поздравлю я.
В пути пусть не пугают
Ухабы, лёд и грязь,
А светофор сияет
Зелёным каждый раз!
Пусть жизнь твоя летит вперёд,
Преград своих не встретив!
И пусть завидует народ,
Авто твоё приметив!
Пусть будет так, как и всегда,
И в прошлый раз, и ныне —
Пускай счастливая звезда
Висит в твоей машине!
Шумахер и Алонсо в шоке:
Твое авто берет разгон!
И в этом скорости потоке
Ты, безусловно, чемпион!
Любимый, день сегодня твой,
Водитель с опытом и стажем!
Сидеть в авто вдвоем с тобой —
Мое желанье — прямо скажем!
В день автомобилиста пожелаю
Тебе, красотка, ездить с ветерком!
Пусть на дорогах пробок не бывает,
Пусть будет жизнь всё лучше день за днем!
И будет пусть надежною машина —
Пожалуй, стоит истину признать —
Авто порой надежней, чем мужчина,
Но это ведь не повод унывать!
От души я тебя поздравляю!
Уже много ты лет за рулем!
Дорогая, тебе пожелаю,
Чтобы был полной чашей твой дом!
Чтоб мужчины тебе уступали,
Чтобы было всё нипочем!
Чтобы издалека замечали —
Супер-женщина за рулём!
Пускай машинка верная твоя
Всегда везет с комфортом лишь тебя.
Ты безопасность, милая, цени —
По трассе слишком быстро не гони!
Не забывай — тебя родные ждут!
Пускай успехи поскорей придут,
Хочу я от души тебе желать
Ухабов, ям и пробок не встречать!
Ты давненько за рулём,
Водишь ночью, водишь днём,
И паркуешься ты классно —
Очень чётко, неопасно.
Ты, подружка, автоледи,
Пусть всегда попутный ветер
На дорогах помогает,
И ничто не отвлекает!
Привет! С праздником, ведь ты АВТОЛЕДИ:
===
А — Аккуратная
В — Великолепная
О — Обворожительная
Л — Ласковая
Е — Естественная
Д — Добрая
И — Интересная
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Води с удовольствием, ставь барьер на негатив, чаще улыбайся (с гаишниками тоже) и будь счастлива!
«Шкалит» километров счетчик
На стальном коне твоём.
Поздравляю, дальнобойщик,
С автомобилиста днём.
Ангел пусть в пути поможет,
Дом уютный ждёт всегда,
Никогда найти не сможет
Даже мелкая беда!
Как водитель ты прекрасна,
Нарушений не допустишь,
Не проедешь ты на красный
И на зебре всех пропустишь!
Вот таких бы автоледи
Да побольше на дорогах,
А не тех, кто мчит как ветер,
Собирая штрафов много.
Пожелать хочу удачи
И всегда дороги ровной,
За рулём когда ты, — значит,
Все ГАИшники спокойны!
Ты хрупка и грациозна,
За рулем прекрасна ты!
Водишь грамотно, серьезно —
Просто женщина мечты!
В праздник автомобилиста
Я хочу тебе желать —
Ездить умно, а не быстро,
Чтобы всюду успевать!
Источник: greets.ru