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Сильная молитва Иверской иконе Божьей Матери в день памяти 26 октября 2020 года

08:52 25.10.2020 Фото: ikonaonline
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О чудесах сотворенных перед этой иконой известно с давних времен. Рассказы о них передают из поколения в поколение. 

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Наиболее часто к ней обращаются с просьбой об исцелении и замужестве

"Иверская икона Божией Матери" одна из самых древних и почитваемых. О чудесах сотворенных перед этой иконой известно с давних времен. Рассказы о них передают из поколения в поколение.

Наиболее часто к ней обращаются с просьбой об исцелении и замужестве.

Молитва о здравии

О Пресвятая Дево, Мати Господа, Царице небесе и земли! Вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святыя Твоея на нас, с верою и любовию покланяющихся пречистому образу Твоему.

Се бо, грехми погружаемии и скорбьми обуреваемии, взирающе на Твой образ, яко живей Ти сущей с нами, приносим смиренная моления наша. Не имамы бо ни иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных! Помози нам, немощным, утоли скорбь нашу, настави на путь правый нас, заблуждающих, уврачуй и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и тишине проводити, подаждь христианскую кончину и на Страшном Суде Сына Твоего явися нам, милосердая Заступница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую Заступницу рода христианскаго, со всеми угодившими Богу. Аминь.

Молитва иная

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Приими недостойную молитву нашу, и сохрани нас от навета злых человек и от внезапныя смерти, и даруй нам прежде конца покаяние. На моление наше умилосердися и радость вместо печали даруй. И избави нас, Госпоже, от всякия беды и напасти, скорби и болезни, и от всякаго зла. И сподоби нас, грешных рабов Твоих, одесную стати во Втором Пришествии Сына Твоего, Христа Бога нашего, и наследники быти Царствия Небеснаго и жизни вечныя со всеми святыми в безконечныя веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 1

От святыя иконы Твоея, о Владычице Богородице, исцеления и цельбы подаются обильно, с верою и любовию приходящим к ней. Тако и мою немощь посети и душу мою помилуй, Благая, и тело исцели благодатию Твоею, Пречистая.

Кондак, глас 8

Аще и в море ввержена бысть святая икона Твоя, Богородице, от вдовицы, не могущия спасти сию от врагов, но явилася есть хранительница Афона и вратарница обители Иверския, враги устрашающая и в православней Российстей стране чтущия Тя от всех бед и напастей избавляющая.

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим образ Твой святый, имже болезни наша врачуеши и души наша к Богу возводиши.

Источник: ikonaonline

богородица Божья Матерь Иверская икона Божией матери молитва молитва о здравии
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