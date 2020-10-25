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Убит отец экс-пилота "Формулы-1" Виталия Петрова под Выборгом

00:21 25.10.2020 Фото: 47news.ru
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В поселке Великое обнаружен мертвым авторитетный бизнесмен Александр Петров. На теле зафиксировано огнестрельное ранение.

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Согласно данным "СПАРК Интерфакс", на момент гибели Александр Петров являлся владельцем или совладельцем 26 структур

Авторитетный бизнесмен из Выборга Александр Петров убит.

47news подтвердили информацию о том, что 24 октября в своем коттедже под Выборгом, в поселке Великое, обнаружен мертвым авторитетный бизнесмен Александр Петров. На теле зафиксировано огнестрельное ранение. На все вопросы о подробностях несколько наших собеседников в петербургском Главке отвечают, что имеют лишь приблизительную информацию о произошедшем и пока они не доедут сами до Выборга, ничего нового не скажут.

Согласно данным "СПАРК Интерфакс", на момент гибели Александр Петров являлся владельцем или совладельцем 26 структур. Здесь гостиничный комплекс "Дружба", муорные полигоны "РАСЭМ", связанные с недвижимостью "Аверс", "Алиот" "Алькор", "Выборгская топливная компания", от автозаправок которой Петров планировал последние годы избавиться, "Городской центр размещения рекламы", "Дорожно-строительная компания "Выборг", "Управляющая компания "Домовой", "Первый мурманский терминал" в порту Мурманска и многие другие. Традиционными партнёрами в бизнесе Петрова являются его давние соратники: Наталья Беликова, Виталий Пономарёв, Юрий Паймулин. Как правило, эти фамилии появлялась в тех реестрах, где исчезала фамилия Петрова.

22 сентября Александру Петрову исполнился 61 год. Подробно о становлении и окружении личности самого известного выборгского бизнесмена 47news писал в статье "Не те времена Саши Петрова" . После чего он просил журналиста не называть его "хозяином Выборга", так на 47news появился хэштег #нехозяинвыборга. Если по регалиям, то Александр Петров - депутат города Выборг и руководитель общественной организации "Спортивный клуб "Фаворит". Но бизнес-структуры, в которых Петров участвует как хозяин, занимаются практически всеми направлениями жизнедеятельности Выборга. От бань до судостроения, от гостиничного бизнеса до топливного, от охраны до ЖКХ.

Своё становление молодой боксёр Петров начал через гостиницу-интурист "Дружба", в которой по возвращннию из армии работал электриком, обслуживающим лифты. Позже в этой же гостинице на втором этаже будет его офис. Он приобретёт опыт в фарцовке, а потом станет следить за порядком на местных рынках.

Конец 90-х для Петрова связан с личностью петербургского авторитетного бизнесмена Ильи Трабера, которого всегда интересовала портовая перевалка грузов, а Выборг – тоже порт.

Там же находится и Выборгский судостроительный завод, в деятельности которого также принимал участие #нехозяин. Фамилия выборгского Петрова кроме коммерческих дел ассоциируется с "Выборгской ракетой". Экс-пилот "Формулы-1" Виталий Петров – его старший сын. Есть и младший Сергей. Он классический музыкант и историк православия.

бизнесмен убийство Александр Петров
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