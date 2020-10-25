Путин №1. А вот Алексей Навальный опередил по уровню доверия Шойгу и Мишустина

В десятку попали не только политики. Места с седьмого по десятое заняли Андрей Малахов, Максим Галкин, Константин Хабенский и Владимир Соловьев.

По сравнению с июнем Лавров поднялся с третьей строчки на вторую. Уступает в рейтинге он только президенту Владимиру Путину, который занимает первое место

Сергей Лавров обошел Владимира Жириновского в списке ста персон, пользующихся наибольшим доверием. А непосредственно за тройкой лидеров рейтинга идет Алексей Навальный

Министр иностранных дел Сергей Лавров обошел лидера ЛДПР Владимира Жириновского в списке ста персон, пользующихся наибольшим доверием среди россиян. Рейтинг (есть у РБК) составлен специалистами исследовательского холдинга «Ромир», он обновляется раз в квартал.

По сравнению с июнем Лавров поднялся с третьей строчки на вторую. Уступает в рейтинге он только президенту Владимиру Путину, который занимает первое место.

Социологи фонда «Общественное мнение», основываясь на проведенном 16–18 октября опросе, оценивают уровень доверия Владимиру Путину в 59%. ВЦИОМ (проводил исследование 12–18 октября), в свою очередь, сообщает, что президенту доверяют 67,7% россиян.

При этом ФОМ и ВЦИОМ, которые проводили исследования посредством телефонного опроса, не просили сравнивать Путина с другими политиками или общественными деятелями. Респондентам предлагалось ответить на вопрос, доверяют они президенту или нет.

Следом за Жириновским в рейтинге «Ромира», на четвертом месте, расположился оппозиционер Алексей Навальный. Политик, который проходит в Германии реабилитацию после отравления, поднялся на пять позиций. За ним - министр обороны Сергей Шойгу и премьер Михаил Мишустин.

В десятку попали не только политики. Места с седьмого по десятое заняли Андрей Малахов, Максим Галкин, Константин Хабенский и Владимир Соловьев.

Мэр Москвы Сергей Собянин расположился на 23-й строчке (вслед за Ольгой Бузовой), лидер КПРФ Геннадий Зюганов — на 26-й (между Еленой Малышевой и Леонидом Якубовичем).

Источник: РБК