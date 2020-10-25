Зима сохранится в Бердске 25 октября? Что обещают синоптики

В воскресенье днем ночные -5 сменятся потеплением. Столбик термометра в Бердске будет держаться около отметки 0 градусов и даже возможен плюс. А когда снова дождь?

Бердск в субботу, 24 октября, завалило снегом

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 25 октября в Новосибирской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие осадки ночью в виде снега, днем - мокрого снега и дождя, днем по западу местами умеренные осадки.

Ночью и утрам местами туманы, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный ночью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днём 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью -3, -8°С, местами до -15°С, днем -1, +4.

В Бердске днем ночные -5 сменятся потеплением. Синоптики обещают, что столбик термометра будет держаться около отметки 0 градусов и даже возможен плюс. Снег прогнозируют, но, скорее всего, во второй половине дня.

С понедельника, 26 октября, начнется небольшое потепление и пойдет дождь. Такая погода, по прогнозам синоптиков, продержится в Бердске 2-3 дня. А потом снова наступит зима с минусовой температурой и снегопадами.