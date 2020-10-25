Когда закончится пандемия коронавируса в России? Неутешительные сроки назвал вирусолог

Как отметил Виктор Зуев, снижению заболеваемости будут способствовать усиление масочного режима и вакцинация населения, а также иммунная прослойка из числа переболевших.

Вирусолог назвал сроки стабилизации эпидемической ситуации в России

Эпидемическая ситуация в России может стабилизироваться летом следующего года, считает вирусолог, бывший руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

"Следующим летом. Думаю, что в июле будут значительные улучшения. Известно, что пневмотропные вирусы боятся тепла", - рассказал он в интервью "Парламентской газете", отвечая на вопрос о том, когда, по его мнению, в стране стабилизируется эпидемическая ситуация.

Как отметил вирусолог, снижению заболеваемости будут способствовать усиление масочного режима и вакцинация населения. "Кроме того, у нас увеличилось число переболевших и бессимптомников - это взносы в копилку иммунной прослойки, которая должна достигнуть 60%, чтобы создать тупиковую ситуацию для вируса", - добавил он.

Зуев также указал, что активность коронавируса связана со сменой сезонов года. "COVID-19 - это пневмотропный вирус. Он спокойно встал в ряд с другими вирусами, о которых давно известно: грипп, несколько сотен возбудителей ОРВИ. Поздней осенью и ранней весной начинаются вспышки этих заболеваний", - пояснил вирусолог.

Ученый также призвал россиян соблюдать масочный режим, а в случае отсутствия перчаток пользоваться антисептиком.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 42,2 млн человек, более 1,14 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 497 167 случаев заражения, выздоровели 1 130 818 человек, умер 25 821.