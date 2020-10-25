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Погиб командир батальона ЛНР «Призрак» в Донбассе

09:59 25.10.2020 Фото: dnews.dn.ua
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Алексей Марков попал в Луганске в ДТП. Столкнулись три машины - легковой автомобиль, маршрутное такси и автомобиль УАЗ.

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Столкнулись три машины: легковой автомобиль, маршрутное такси и автомобиль «УАЗ»

Погиб командир 14-го батальона территориальной обороны самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Алексей Марков. Об этом говорится на сайте Союза добровольцев Донбасса.

«Сегодня погиб наш близкий друг и боевой товарищ, член совета командиров Союза добровольцев Донбасса, командир батальона «Призрак» Алексей Геннадьевич Марков (позывной «Добрый»)», — отмечается в сообщении.

Объединение выразило соболезнования родным и близким Маркова, военнослужащим его подразделения. Причины смерти не уточняются.

Союз добровольцев отметил, что батальон Маркова действует на трудных участках линии противостояния. В том числе, он обороняет поселок Желобок и район Бахмутской трассы. Сейчас боевое формирование относится к Народной милиции ЛНР, ранее это была бригада ополченцев под названием «Призрак».

Как пишет издание «Донецкие новости» со ссылкой на сообщения местных жителей в социальных сетях, Марков попал в Луганске в ДТП. Столкнулись три машины: легковой автомобиль, маршрутное такси и автомобиль «УАЗ».

Предыдущий командир «Призрака» Алексей Мозговой был убит в 2015 году. Машина, в которой он ехал вместе со своим пресс-секретарем, двумя охранниками и водителем, подорвалась на фугасе на дороге Перевальск — Луганск в районе Алчевска. Автомобиль расстреляли из пулемета, всего бывшие внутри погибли.

ЛНР погиб призрак соболезнования Алексей Марков
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