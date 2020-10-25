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Погоня: Разбил стекло и угнал каршеринговый авто 15-летний житель Новосибирска

10:26 25.10.2020 Фото: pixabay.com
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Полицейские догнали водителя у дома на ул. Владимировской. Возбуждено уголовное дело. Согласно статье УК РФ угонщик решил покататься.

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Подростка-угонщика после погони задержали полицейские в Новосибирске

В Новосибирске раскрыт угон, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

В период времени с 00.30 до 01.00 23 октября от дома по улице Фрунзе был угнан автомобиль Hyundai Solaris, принадлежащий каршеринговой организации.

Около 01.30 экипаж полка ДПС обратил внимание на указанный автомобиль, имеющий внешние повреждения в стекле. Водитель проигнорировал требование полицейских об остановке и начал скрываться, однако полицейские остановили водителя у дома на улице Владимировской.

Правонарушитель был доставлен в районный отдел полиции. Им оказался ранее не судимый 15-летний местный житель. Полицейские установили, что задержанный автомобиль ему не принадлежит. Выяснилось, что злоумышленник камешком разбил заднее стекло автомобиля и проник в салон.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ«Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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