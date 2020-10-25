Видео застрявшего в мусоропроводе мужчины сняли спасатели в Новосибирске

Бедолага пояснил, что в мусорную шахту уронил паспорт и решил достать, но провалился.

В Ленинском районе мужчина застрял в мусоропроводе

Днём 24 октября на улице Пархоменко в Новосибирске молодой человек забрался в мусоропровод на уровне 1-го этажа и не смог самостоятельно выбраться оттуда. Жильцы дома вызвали спасателей.

По указанному адресу выехал оперативный экипаж МАСС. Прибыв на место, спасатели действительно обнаружили мужчину, который объяснил свой поступок тем, что якобы уронил в мусоропровод паспорт.

Спасатели взломали замок на двери помещения, куда попадает мусор и освободили мужчину из заточения, рассказали в пресс-службе ведомства.