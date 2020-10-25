25.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Видео застрявшего в мусоропроводе мужчины сняли спасатели в Новосибирске

10:45 25.10.2020 Фото: Скриншот
1

Бедолага пояснил, что в мусорную шахту уронил паспорт и решил достать, но провалился.

% name% title
В Ленинском районе мужчина застрял в мусоропроводе

Днём 24 октября на улице Пархоменко в Новосибирске молодой человек забрался в мусоропровод на уровне 1-го этажа и не смог самостоятельно выбраться оттуда. Жильцы дома вызвали спасателей.

По указанному адресу выехал оперативный экипаж МАСС. Прибыв на место, спасатели действительно обнаружили мужчину, который объяснил свой поступок тем, что якобы уронил в мусоропровод паспорт.

Спасатели взломали замок на двери помещения, куда попадает мусор и освободили мужчину из заточения, рассказали в пресс-службе ведомства.

вызвали спасателей мусоропровод паспорт МАСС
Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что делал в мусоропроводе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Экстрадировали из Испании обвиняемых в обмане дольщиков на сотни миллионов рублей в России
11:48 25-10-2020
Экстрадировали из Испании обвиняемых в обмане дольщиков на сотни миллионов рублей в России
БердскСотни тестов и тысячи "подозреваемых" по коронавирусу на 25 октября в Бердске: Страшная статистика пандемии
11:35 25-10-2020
Сотни тестов и тысячи
Женский гороскоп на предстоящую неделю: что ждет прекрасные создания с 26 октября по 1 ноября 2020 года
11:24 25-10-2020
Женский гороскоп на предстоящую неделю: что ждет прекрасные создания с 26 октября по 1 ноября 2020 года
Лишить диплома доктора Мясникова призвал Жириновский
11:24 25-10-2020
Лишить диплома доктора Мясникова призвал Жириновский
Прогноз на сегодня, 25 октября 2020, по лунному календарю: деньги, любовь, отношения, здоровье
11:18 25-10-2020
Прогноз на сегодня, 25 октября 2020, по лунному календарю: деньги, любовь, отношения, здоровье
Взрыв на танкере: Троих моряков выбросило за борт, их ищут 1
11:11 25-10-2020
Взрыв на танкере: Троих моряков выбросило за борт, их ищут
Душевные поздравления в стихах и прозе на самый народный праздник 25 октября -День автомобилиста
11:05 25-10-2020
Душевные поздравления в стихах и прозе на самый народный праздник 25 октября -День автомобилиста
За что арестовали директора космодрома "Восточный" Романа Бобкова? Ущерб колоссальный
10:59 25-10-2020
За что арестовали директора космодрома
Можно ли работать 25 октября 2020 на Андрона Звездочета? Что говорит церковь?
10:51 25-10-2020
Можно ли работать 25 октября 2020 на Андрона Звездочета? Что говорит церковь?
Видео застрявшего в мусоропроводе мужчины сняли спасатели в Новосибирске
10:45 25-10-2020
Видео застрявшего в мусоропроводе мужчины сняли спасатели в Новосибирске