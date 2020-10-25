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Ни гвоздя, ни жезла! ЛДПР поздравляет с Днем автомобилиста директора Бердского ПАТП Елену Бороздину

10:20 25.10.2020
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Либеральные демократы также шлют поздравления с профессиональным праздником начальнику транспортного отдела мэрии Бердска Надежде Нятиной и всем, "кто крутит баранку".

В рубрику "Сообщи свою новость" написало БМО ППП "ЛДПР":
- Бердское местное отделение "ЛДПР" от всей души, от всего сердца поздравляет директора МУП "БАТП" Бороздину Елену Викторовну с профессиональным праздником - Днём автомобилиста! Желаем крепкого здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях! Ну и, конечно же, желаем существенного и глобального обновления парка общественного транспорта! Так же поздравляем начальника транспортного отдела администрации г. Бердска Нятину Надежду Валерьевну и всех, всех, всех, кто крутит "баранку"! Ни гвоздя, ни жезла!

С уважением, координатор БМО ППП "ЛДПР", Горобец И.П.

автомобилист здоровья координатор лдпр праздник транспорт Елена Бороздина Надежда Нятина Игорь Горобец
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С праздником, автомобилисты!

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