Ни гвоздя, ни жезла! ЛДПР поздравляет с Днем автомобилиста директора Бердского ПАТП Елену Бороздину

В рубрику "Сообщи свою новость" написало БМО ППП "ЛДПР":

- Бердское местное отделение "ЛДПР" от всей души, от всего сердца поздравляет директора МУП "БАТП" Бороздину Елену Викторовну с профессиональным праздником - Днём автомобилиста! Желаем крепкого здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях! Ну и, конечно же, желаем существенного и глобального обновления парка общественного транспорта! Так же поздравляем начальника транспортного отдела администрации г. Бердска Нятину Надежду Валерьевну и всех, всех, всех, кто крутит "баранку"! Ни гвоздя, ни жезла!

С уважением, координатор БМО ППП "ЛДПР", Горобец И.П.