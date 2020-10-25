Сегодня церковный праздник: что можно и что категорически нельзя делать 25 октября 2020 года

Согласно православному календарю, 25 октября церковь чтит память мучеников Прова, Тараха и Андроника Аназарвских, которые пострадали за веру в начале IV столетия

Русская церковь 25 октября 2020 года чтит память мучеников Прова, Тараха и Андроника Аназарвских

Согласно православному календарю, 25 октября церковь чтит память мучеников Прова, Тараха и Андроника Аназарвских, которые пострадали за веру в начале IV столетия. В народе этот день увековечился как праздник Андрона Звездочота. Такое название зародилось на Руси благодаря главной традиции торжества — гаданию по звездам.

Церковь 25 октября вспоминает о мучениках Прове, Тарахе и Андронике

Святые Пров, Тарах и Андроник отдали свои жизни во имя Иисуса Христа в 304 году. Произошло это во времена правления императора Диоклетина, который отличался жестоким отношениям к христианам. Издав указ о гонении на верующих, правитель преследовал цель искоренить христианство, ведь для него единым верным путем было поклоняться языческим идолам.

Пров, Тарах и Андроник были родными братьями. Жили они в городе Тар­се Ки­ли­кий­ском. В современности это поселение в центральной части Турции, которое входит в агломерацию Адана-Мерсин.

Во время гонений на христиан братья были пойманы и представлены пред судом. Правитель города Нумерий Максим велел святым отречься от своей веры во Всевышнего и принять язычество. Праведники же молчать не стали и ответили, что принести жертву они готовы только Истинному Богу.

Первым о своей вере заявил Тарах. За этого его избили и бросили за решетку. Прову же начали предлагать различные плоды, чтобы он только поклонился языческим идолам, но и он завил, что предавать Господа не собирается. В тот же час его подвергли мукам. Андроника за отказ отречься от веры также упрятали в темницу.

В течение трех дней братьев предавали пыткам, допросам и истязаниям, пугая смертью. Ни ничего не сумело заставить святых принять язычество. Тогда их бросили в клетку на растерзание к диким зверям. Но львы и тигры не тронули праведников. Правитель не мог с этим смириться и велел убить святых. Тела погибших нашли христиане и в тайне похоронили по всем религиозным канонам.

Чем принято заниматься в церковный праздник 25 октября

На Руси День памяти святых Прова, Тараха и Андроника величали праздником Андрона Звездочета. Принято было в праздник наблюдать за звездами и по ним предугадывать степень урожая в следующем году, а также узнать судьбу человека.

Помогали звезды определить и будущую погоду:

звезды мерцают — погода изменится;

ярко светят — быть сильному ветру;

небо усыпано яркими звездами — к богатому урожаю;

звезды тусклые — скоро начнется оттепель;

звезды имеют синеватый оттенок — к снегу и морозу.

Говорили о погоде и другие природные явления:

25 октября дует слабый ветер и направление его стабильное — к пасмурным дням;

южный ветер несет тепло, северный — заморозки.

Запрещается в День памяти святых громко смеяться, ведь это может привлечь несчастье. Нельзя никого обижать, иначе на обидчика свалится черед проблем. А на стук в дверь не стоит спрашивать: «Кто там?», ведь таким способом хозяева спускают в дом беду.