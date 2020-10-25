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Можно ли работать 25 октября 2020 на Андрона Звездочета? Что говорит церковь?

10:51 25.10.2020 Фото: Верите в приметы?
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Тяжелая судьба уготована тем, кто родился на свет 25 октября: они увидят на своем веку много горя. Поэтому в старину женщины очень старались сделать так, чтобы не родить малыша в такой день.

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Самым популярным блюдом на крестьянском столе была каша

Андрон Звездочет

25 октября
Дата по старому стилю: 12 октября.

В этот день отмечается память трех святых мучеников — Прова, Тараха и Андроника, пострадавших за веру при императоре Диоклетиане. Во время гонений на христиан троих мужчин схватили и привели на суд к правителю, пишет https://www.calend.ru/

Мучители по очереди спрашивали Прова, Тараха и Андроника о том, как их зовут. И каждый из них давал один и тот же ответ: «Я — христианин, и это имя для меня дороже, чем то, что дано родителями». Троих мучеников подвергали новым пыткам, но на всех допросах они говорили, что не боятся смерти, потому что оживут на небесах. Потеряв надежду отвратить христиан от веры, правитель распорядился бросить мужчин на съедение диким зверям, но хищники не тронули их.

Святого Андрона (Андроника) на Руси считали мудрым звездочетом. «Андрон может шестом небо достать, совком звезды почерпнуть», — говорили люди. В день памяти святого было принято до полуночи наблюдать за звездным небом.

По звездам судили и о погоде, и о будущем урожае. Так, если небо было звездным, на следующий год должен был уродиться горох. Яркие звезды предвещали мороза, тусклые — оттепель, а мигающие — перемену погоды. Если же видели падающую звезду — ждали ветров и сухого года.

В это время продолжалась молотьба — из зерна делали крупу и муку. Поэтому самым популярным блюдом на крестьянском столе была каша — ячменная, овсяная или пшенная. Кашу подавали с маслом или с салом, а для детей ее заправляли сладким вареньем.

В этот праздник под запретом любая домашняя работа. Ни стирать, ни утюжить, ни подметать не разрешается.

Тяжелая судьба уготована тем, кто родился на свет 25 октября: они увидят на своем веку много горя. Поэтому в старину женщины очень старались сделать так, чтобы не родить малыша в такой день.

Согласно поверью, защитить жилище от негатива на Андрона Звездочета можно простым способом: повязать на дверную ручку или калитку заговоренную ленточку.

Наблюдая за звездами на ночном небе в Андронов день предсказывали погоду

Яркие звезды — предвестник морозов, а если они тусклые — жди похолодания.

Чем больше ярких звезд на небе, тем щедрее ожидает урожай гороха в следующем году.

Голубой оттенок мерцающих звезд говорит о том, что скоро пойдет снег.

Погода будет ветряная, если человек увидел, как звезда упала.

Годы выдастся засушливый и ветреный, если звезды на небе словно пылают.

Когда звезды мигают — погода скоро изменится.

Андрон Звездочет
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