Душевные поздравления в стихах и прозе на самый народный праздник 25 октября -День автомобилиста

Наверное, треть населения мира в той или иной степени являются автомобилистами. Поздравьте своего любимого водителя!

Без автомобилей невозможно представить нашу жизнь, благодаря им у человечества появилось масса возможностей, начиная от перевозки грузов и пассажиров до путешествий по стране или миру

25 октября 2020 - День автомобилиста

Наверное, треть населения мира в той или иной степени являются автомобилистами. Они двигают в прямом и переносном смысле человечество вперед через пустыни, асфальтовые дороги, труднопроходимые лесные трассы к новым достижениям и целям. И праздник этот можно считать не только профессиональным, но и народным.

Без автомобилей невозможно представить нашу жизнь, благодаря им у человечества появилось масса возможностей, начиная от перевозки грузов и пассажиров до путешествий по стране или миру. День автомобилиста отмечается в последнее воскресенье октября и это праздник не только водителей, но и всех тех, кто в силу своей деятельности как-то связан с автомобилями, это ремонтники, инженеры, руководители предприятий автотранспорта.

Всех, кто знает толк в машинах,

За рулем кто просто ас,

Кто привык к дорогам длинным,

С праздником отличным вас!

Пусть авто вас не подводит.

Ни гвоздя, ни жезла вам!

Солнца — при любой погоде

И назло любым ветрам!

Счастья семьям, сил, удачи,

Дружбы, радостей, побед.

Близко пусть мечты маячат,

Пусть горит зеленый свет.

Чтоб колодки не скрипели,

Фары в темноте горели,

Чтоб бензин не дорожал,

И домкрат без дел лежал!

Чтоб дороги без баранов,

И мотор ревел исправно,

Чтоб сотрудник ДПС

С курса вашего исчез!

Поздравляю с Днем автомобилиста. Желаю зеленого света на жизненной дороге, ведущей к счастью и успеху. Желаю отсутствия пробок и препятствий на пути к целям. Желаю отличного здоровья и замечательного настроения. Желаю стабильного благополучия и сказочного везения.

Поздравляю с Днем автомобилиста. Пусть ваша дорога будет гладкой и ровной, а на пути пусть всегда горит зеленый. Пусть погода в душе будет всегда солнечной. Пусть дома всегда ждут и встречают с любовью. Желаю, чтобы никогда не было желания остановиться, но тормоза работали всегда. А еще здоровья, благосостояния, внимания и простого человеческого счастья.

Поздравляю с Днем автомобилиста! Пусть машина всегда будет на ходу, пусть в жизни будут повороты только в лучшую сторону. Желаю уверенности за рулем, успеха в любой поездке, удачи на любой дороге и счастья в каждом дне!

Сегодня праздник для всех автомобилистов, профессионалов и любителей! Желаем всем праздничной атмосферы, где бы вы ни находились, ровных и чистых дорог, полных баков, вежливых инспекторов, приятных пассажиров, легких рейсов и всеобщего здоровья. Пусть в жизни все отлично идет! С Днем автомобилиста!

Любимые, дорогие наши шоферы поздравляем вас с днем автомобилиста! Желаем хороших и гладких дорог, попутного ветра, веселых попутчиков и понятливых инспекторов ГБДД. Будьте бдительными, внимательными, серьезными и веселыми, и пусть каждая поездка или путешествие на колесах приносит вам только радость и сплошное удовольствие.

Всех автомобилистов и любителей поздравляем с профессиональным праздником! Желаем гладкой дороги, правильной разметки, всегда зеленого света и полного бака! Пусть ваши четырехколесные помощники всегда сыто урчат, заводятся с полоборота и радуют лихой ездой своих владельцев! Ни гвоздя, ни жезла!

Поздравляю с Днем автомобилиста. Желаю зеленого света на жизненной дороге, ведущей к счастью и успеху. Желаю отсутствия пробок и препятствий на пути к целям. Желаю отличного здоровья и замечательного настроения. Желаю стабильного благополучия и сказочного везения.

Пусть легкой и радостной будет дорога,

Пусть ждут возвращения в дом у порога,

Пусть светит зеленый везде и всегда,

В маршруте обходит любая беда!

Пусть конь ваш железный не знает усталость,

Пусть Ангел отводит малейшую пакость,

Пусть жезл ГАИ машет только вперед



И встречный моргнет вам в пути огонек!

Пусть все, кто имеют авто и права

С пути не свернут ни за что, никогда.

Всегда достигают всех целей, маршрутов,

Чтоб было приветливым каждое утро!

Пускай дорога вас не подведет,

От всех гаишников убережет.

За поворотом чтоб всегда успех,



Да снегопады и туман минуют всех.Раз дальний путь — дороги вам прямей,А вдруг короткий — так доехать побыстрей!Всегда спешить помедленней, однакоОтлично успевать, доехать куда надо.К цели без аварий добираться...Рулить, не отвлекаться!Удачи, отлично покататься!

Зеленый свет надежды и успеха

Пусть освещает вашей жизни путь.

Не будет ям, аварий и помехи,

С дороги гладкой в жизни не свернуть!

Автомобили будут пусть исправны

И радуют владельцев от души.

Поездки будут радовать успехом

И непременно будут хороши!

Рано утром, спозаранку

Ты садишься за «баранку»,

Нажимаешь на педаль

И в авто несешься вдаль!

Сложной трассы победитель,

Замечательный водитель,

Поздравленья принимай,

Праздник весело встречай!

И пусть в День автомобилиста

Будет трасса гладкой, чистой.

Пусть удачи будет бездна.

Ни гвоздя тебе, ни жезла!

Пусть везет вам на дороге,

И горит зеленый свет.

В День водителя желаю



Много личных вам побед.

Пусть погода будет ясной,

Поворот всегда туда,

Пусть удача за баранкой

Не оставит никогда!

Всех водителей охотно

Поздравляю я сегодня!

И желаю не спешить,



Тише ехать, дальше быть.

Пусть в любое время года

Будет классная дорога,

Солнце светит вам всегда,

Не грустите никогда!

День водителя сегодня

Отмечаем всей страной.



Желаем легкой вам дорогиПод путеводною звездой!

Пускай за каждым поворотом

Вас счастье и удача ждет!

Пускай любовь, добро, забота

В вашей семье всегда живет!



Источник: pozdravok.ru/