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Взрыв на танкере: Троих моряков выбросило за борт, их ищут

11:11 25.10.2020 Фото: korabel.ru
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Установлено, что в результате ЧП в Азовском море пострадала палуба, ее кусок свесился за борт, что, предположительно, и стало причиной крена.

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В МЧС рассказали о спасательной операции после взрыва на танкере

Начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант внутренней службы Олег Волынкин рассказал телеканалу "Звезда" о ходе операции в Азовском море по спасению поврежденного взрывом танкера "Генерал Ази Асланов".

Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу. Трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще 10 спасло проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное.

Как сообщил Волынкин, из Керчи на место поисков направлен вертолет МЧС. "В семь часов утра также планируется вылет вертолета МЧС России из города Геленджика со спасателями для организации поиска и спасения возможных пострадавших, а также осмотра места происшествия на предмет возможного разлива нефтепродуктов", - рассказал он.

По его словам, танкер находится на плаву, крен минимален — порядка трех-семи градусов.

Волынкин добавил, что судно, прошедшее ремонтные работы, находилось в исправном состоянии, причину взрыва будут определять комиссия и специальные органы.

По предварительным данным Росморречфлота, взрыв на танкере, который шел пустым в Ростов-на-Дону, вызвали пары нефтепродуктов. Установлено, что в результате ЧП пострадала палуба, ее кусок свесился за борт, что, предположительно, и стало причиной крена. Принято решение о буксировании танкера в район порта "Кавказ" и продолжении поисков оказавшихся за бортом членов экипажа.

По данным МЧС, разлива нефтепродуктов на месте ЧП нет, но вокруг места потенциального загрязнения должны установить боновые ограждения.

буксир взрыв генерал нефтепродукт танкер Олег Волынкин
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Raven, 25 октября 2020 11:54
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украинские диверсанты

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