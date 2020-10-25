Прогноз на сегодня, 25 октября 2020, по лунному календарю: деньги, любовь, отношения, здоровье

Воскресенье будет сложным днем не только из-за продолжающейся магнитной бури, но и из-за аспектов планет.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Лунный день сегодня 25 октября 2020 года

Каждый лунный день не похож на другие, поэтому так важно знать о том, что принесут новые сутки. Рекомендации астрологов на это воскресенье позволят провести время с пользой для себя.

Воскресенье будет сложным днем не только из-за продолжающейся магнитной бури, но и из-за аспектов планет. В эти сутки могут возникать непредвиденные ситуации, поэтому астрологи рекомендуют запастись терпением, а также отказаться от любых поспешных выводов, которые могут завести в тупик.

Фаза Луны: 9 лунные сутки. Рост Луны в Водолее, несмотря на кажущееся спокойствие, не дает стабильности, и в этот день нужно быть готовыми к борьбе и к срывам планов. Такое влияние оказывает аспект Солнца с Меркурием.

Магнитные бури 25 октября: магнитосфера Земли находится во власти солнечной активности, а значит, нужно соблюдать меры осторожности и внимательно относиться к своему самочувствию.

Что принесет удачу сегодня

забота о здоровье;

отказ от новшеств;

внимание к деталям;

отсутствие спешки;

аккуратность:



осторожное обращение с финансами.

Что отпугнет успех в этот день

импульсивность;

принятие поспешных решений;

незапланированные траты;

самокопание;

негатив в адрес окружения.

Домашние дела по лунному календарю



Воскресный день астрологи рекомендуют провести без особых усилий, не загружать себя чем-то, что может вызвать неудовольствие или лишить сил перед новой рабочей неделей. Отдых, любимое хобби, встреча с близкими и ужин в компании приятных людей будут лучшим выбором для этого дня.

Что надеть в это воскресенье

Воскресный день издавна был временем отдыха, поэтому по возможности стоит подобрать одежду, в которой вам комфортно. Предпочтение эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют отдать зеленым оттенкам, которые будут благотворно влиять на настроение. Можно разбавить их желтыми и оранжевыми вкраплениями, чтобы повести день с оптимизмом. Талисманами этого дня станут яшма, янтарь, гематит.

Финансы и работа 25 октября

Из-за аспекта Солнца с Меркурием планы сегодня могут срываться, а финансовые операции грозят обернуться мошенничеством. Такое положение дел обязывает проявлять осторожность, внимание к деталям и недоверие к посторонним. Астрологи рекомендуют придерживаться выбранной тактики, а также по возможности большую часть времени работать в одиночестве.

Влияние звезд и планет будет способствовать интеллектуальному труду: появится возможность восполнить пробелы в знаниях, продвинуться в написании важных работ. Стоит отложить начало чего-то нового из-за угрозы приостановки дел на неопределенный период.

Любовь и отношения в 9 лунный день

Влияние Водолея благоприятно для тех, кто уже состоялся в отношениях. В этот день важно поддерживать огонь страсти и внимательно относиться друг к другу, чтобы исключить разногласия и ненужные конфликты, провоцирующие на сильные эмоции.

В общении с новыми людьми астрологи рекомендуют не надеяться на скорую дружбу или начало серьезных отношений, однако доброжелательность будет уместна и поможет расположить к себе тех, в ком видятся перспективы как для романтического, так и для делового или дружеского сотрудничества.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Рост Луны добавляет энергии, которую нужно пускать в мирное русло. Влияние магнитной бури может не лучшим образом сказаться на самочувствии, и в этот день силы стоит потратить на водные процедуры, легкую гимнастику для поддержки тонуса, а также медитации, позволяющие расслабиться и обрести внутреннее равновесие.

Настроение закладывается после пробуждения, поэтому так важно начинать день с улыбки и позитивного настроя. Такая тактика приведет к успеху и поможет справиться с трудностями этого сложного по энергетике дня.