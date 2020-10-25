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Лишить диплома доктора Мясникова призвал Жириновский

11:24 25.10.2020 Фото: Кремлин.ру
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Поводом для критики со стороны лидера ЛДПР стал его спор с врачом по поводу закрытия границ из-за коронавируса.

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Жириновский призвал лишить доктора Мясникова диплома врача

Лидер партии ЛДПР призвал лишить главврача столичной больницы №71 Александра Мясникова права заниматься медицинской деятельностью после заочного спора о необходимости закрытия границ из-за пандемии коронавируса в России. Свое мнение он высказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Политик возмутился тому, что российские телеканалы и радиостанции, часто приглашающие Мясникова в эфир, заявили об отсутствии влияния летних туристических поездок на распространение коронавируса. Он напомнил, что во всем мире ужесточили карантин, закрыли бары, рестораны, дискотеки, ввели комендантский час.

«А он вот такое говорит. Это врач. Я бы на месте Мурашко, министра здравоохранения, отобрал бы у него диплом врача и запретил бы выступать», — подчеркнул лидер ЛДПР. Он добавил, что на отдыхе россияне часто проводят время в местах массового скопления людей, из-за чего вирус легко передается.

18 октября Жириновский призвал запретить выезд из России из-за второй волны коронавируса. По его мнению, ответственные за решение открыть границы должны быть наказаны». В будущем можно будет возобновлять поездки лишь в те страны, где эпидемия остановлена, добавил лидер ЛДПР.

На следующий день Мясников назвал неверным мнение о том, что именно отдыхающие за границей россияне спровоцировали новую волну заражений. «Никто ничего не привозил. Потому что никакой ковид никуда и не уезжал. Был определенный ожидаемый спад, теперь ожидаемый подъем», — объяснил доктор.

главврач границы коронавирус отдыхающие турист эпидемия Владимир Жириновский Александр Мясников
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