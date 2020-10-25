Сотни тестов и тысячи "подозреваемых" по коронавирусу на 25 октября в Бердске: Страшная статистика пандемии

Среди бердчан, находящихся под медицинским наблюдением, половина - дети. Выздоровело пациентов с подтвержденным диагнозом с начала эпидемии всего 348 в Бердске.

Число заболевших бердчан за все время пандемии перевалило за 430. Пульмонология переполнена

По данным оперативного штаба, на 25 октября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1579 жителей города, из них 759 детей.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 348 пациентов. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 281 бердчанина. Результаты тестов станут известны позже.

На утро воскресенья, 25 октября, выявили 15 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 433 случаев заболевания коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".