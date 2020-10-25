Экстрадировали из Испании обвиняемых в обмане дольщиков на сотни миллионов рублей в России

Омского бизнесмена Владимира Дрокина и Алексея Луганина искал Интерпол несколько лет. Их подозревают в крупном мошенничестве со строительством домов.

Объявленные в международный розыск экстрадированы в Российскую Федерацию из Испании

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России в Москву из Барселоны доставлены двое обвиняемых, которые были объявлены в розыск по каналам Интерпола.

Среди них – Владимир Дрокин, омский бизнесмен, разыскиваемый с 2011 года. По версии следствия, в период с 2005 по 2009 год для строительства многоквартирных домов он привлек денежные средства граждан и юридических лиц в сумме свыше 600 миллионов рублей, которые в дальнейшем похитил и растратил.

В отношении Дрокина в 2010 году возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, в течение последующих двух лет он стал фигурантом трех уголовных дел по другим преступлениям в сфере экономики.

Еще один экстрадированный россиянин – Алексей Лагунин, который находился в розыске по обвинению в мошенничестве и неисполнении обязанностей налогового агента. Возглавляемая им ярославская строительная фирма присвоила деньги более 150 дольщиков, которые не получили обещанное жилье. Также Лагунин обвиняется в неуплате налогов на сумму более 15 миллионов рублей.

Сегодня скрывавшиеся от уголовного преследования фигуранты были переданы представителям российских правоохранительных органов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.