Погибла PR-менеджер и преподаватель в Mazda в жутком ДТП на трассе Новосибирской области

Легковушка выехала на полосу встречного движения и столкнулся с рефрижератором Isuzu Forward. Предположительно, авария произошла из-за плохой видимости на трассе. Пассажир попал в бльницу.

Юлия Бармаева погибла в ДТП

Авария произошла 24 октября в 10:00. По информации ГИБДД, автомобиль «Мазда-Демио» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой Isuzu Forward.

Как стало известно, за рулём иномарки была PR-менеджер новосибирской компании «ВсеМайки» Юлия Бармаева. Она скончалась на месте ДТП. Её 30-летнего мужа увезли в больницу в крайне тяжёлом состоянии.

По предварительной информации, авария произошла из-за плохой видимости на трассе. В этот день был снегопад.

За рулём столкнувшегося с грузовиком Isuzu автомобиля «Мазда» была 30-летняя преподавательница кафедры массовых коммуникаций НГУ – Юлия Бармаева. Информация об этом появилась в группе «Факультет журналистики | ФЖ НГУ» в социальной сети «ВКонтакте».

В ГУ МВД России по Новосибирской области факт ДТП подтвердили.

«В 10:05 на 49-м километре трассы женщина-водитель 1990 года рождения за рулём "Мазды" выехала на полосу встречного движения и столкнулась с рефрижератором Isuzu Forward", - говорится в сообщении.