25.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Погибла PR-менеджер и преподаватель в Mazda в жутком ДТП на трассе Новосибирской области

12:03 25.10.2020 Фото: АСТ-54
1 0

Легковушка выехала на полосу встречного движения и столкнулся с рефрижератором Isuzu Forward. Предположительно, авария произошла из-за плохой видимости на трассе. Пассажир попал в бльницу.

% name% title
Юлия Бармаева погибла в ДТП

Авария произошла 24 октября в 10:00. По информации ГИБДД, автомобиль «Мазда-Демио» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой Isuzu Forward.

Как стало известно, за рулём иномарки была PR-менеджер новосибирской компании «ВсеМайки» Юлия Бармаева. Она скончалась на месте ДТП. Её 30-летнего мужа увезли в больницу в крайне тяжёлом состоянии.

По предварительной информации, авария произошла из-за плохой видимости на трассе. В этот день был снегопад.

За рулём столкнувшегося с грузовиком Isuzu автомобиля «Мазда» была 30-летняя преподавательница кафедры массовых коммуникаций НГУ – Юлия Бармаева. Информация об этом появилась в группе «Факультет журналистики | ФЖ НГУ» в социальной сети «ВКонтакте».

В ГУ МВД России по Новосибирской области факт ДТП подтвердили.

«В 10:05 на 49-м километре трассы женщина-водитель 1990 года рождения за рулём "Мазды" выехала на полосу встречного движения и столкнулась с рефрижератором Isuzu Forward", - говорится в сообщении.

женщина-водитель погибла преподаватель рефрижератор факт ДТП Юлия Бармаева
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

К заснеженной дороге нужно привыкнуть?

АнтиЯ, 25 октября 2020 12:40
НВР:можно, но надо помнить главное правило, ни при каких условиях не выезжать на "встречку"

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСкончались и заразились: Поражают цифры по коронавирусу на 25 октября в Новосибирской области
14:12 25-10-2020
Скончались и заразились: Поражают цифры по коронавирусу на 25 октября в Новосибирской области
Тратить деньги на санаторный отдых работников разрешил работодателям Мишустин
13:54 25-10-2020
Тратить деньги на санаторный отдых работников разрешил работодателям Мишустин
Видео с места убийства отца пилота "Формулы-1" опубликовал СК: Стреляли с другого берега реки
13:43 25-10-2020
Видео с места убийства отца пилота
Массовой дракой закончились проводы в армию. Полиция подоспела вовремя
13:21 25-10-2020
Массовой дракой закончились проводы в армию. Полиция подоспела вовремя
БердскРухнуло дерево на тротуар у центрального перекрестка в Бердске. Пешеходы шутят: «под тяжестью первого снега» 1
12:58 25-10-2020
Рухнуло дерево на тротуар у центрального перекрестка в Бердске. Пешеходы шутят: «под тяжестью первого снега»
Заказное убийство: Киллер застрелил в бане отца пилота "Формулы-1" Александра Петрова
12:44 25-10-2020
Заказное убийство: Киллер застрелил в бане отца пилота
Инвалидность сразу до 18 лет: Про детей с фенилкетонурией подписал постановление Мишустин
12:31 25-10-2020
Инвалидность сразу до 18 лет: Про детей с фенилкетонурией подписал постановление Мишустин
Взыскать миллиарды долларов с России захотели на Украине 1
12:12 25-10-2020
Взыскать миллиарды долларов с России захотели на Украине
Сегодня - пик многодневной мощной геобури. Как пережить 25 октября 2020 метеозависимым
12:04 25-10-2020
Сегодня - пик многодневной мощной геобури. Как пережить 25 октября 2020 метеозависимым
Погибла PR-менеджер и преподаватель в Mazda в жутком ДТП на трассе Новосибирской области 1
12:03 25-10-2020
Погибла PR-менеджер и преподаватель в Mazda в жутком ДТП на трассе Новосибирской области