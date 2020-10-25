Взыскать миллиарды долларов с России захотели на Украине

Не сделать это в Раде считают преступлением и решили подсчитать убытки.

В Раде планируют взыскать с России миллиарды долларов

В Верховной раде Украины готовят законопроект, который предусматривает подсчет денежной компенсации, которую в будущем Киев потребует от Москвы за "нанесенный ущерб". Об этом сообщила глава партии "Голос" Кира Рудик, выступая на киевском форуме по безопасности.

"Нужен такой закон – подсчитывать, какие убытки Россия наносит Украине, потому что мы видим, что есть международные прецеденты, когда эти деньги были возвращены", - заявила депутат.

Рудик добавила, что Киев может "насчитать" компенсацию в миллиарды долларов, и не сделать этого, по ее словам, будет являться настоящим преступлением.

"Сколько требовать – пять, пятьдесят или пятьсот миллиардов долларов? Мы не знаем", - добавила Рудик.

В июне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не примет "денежную компенсацию" России за "оккупацию" Крыма. Он заметил, что украинские частные компании могут судиться с РФ, если нарушены их интересы на полуострове.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году после проведенного там референдума, на котором большинство избирателей высказались за присоединение к РФ. Тогда власти Крыма провели референдум после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает регион своей, но временно оккупированной территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова демократическим путем проголосовали за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Власти Украины неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. При этом Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.