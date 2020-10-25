25.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Взыскать миллиарды долларов с России захотели на Украине

12:12 25.10.2020 Фото: pixabay.com
1 0

Не сделать это в Раде считают преступлением и решили подсчитать убытки.

% name% title
В Раде планируют взыскать с России миллиарды долларов

В Верховной раде Украины готовят законопроект, который предусматривает подсчет денежной компенсации, которую в будущем Киев потребует от Москвы за "нанесенный ущерб". Об этом сообщила глава партии "Голос" Кира Рудик, выступая на киевском форуме по безопасности.

"Нужен такой закон – подсчитывать, какие убытки Россия наносит Украине, потому что мы видим, что есть международные прецеденты, когда эти деньги были возвращены", - заявила депутат.

Рудик добавила, что Киев может "насчитать" компенсацию в миллиарды долларов, и не сделать этого, по ее словам, будет являться настоящим преступлением.

"Сколько требовать – пять, пятьдесят или пятьсот миллиардов долларов? Мы не знаем", - добавила Рудик.

В июне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не примет "денежную компенсацию" России за "оккупацию" Крыма. Он заметил, что украинские частные компании могут судиться с РФ, если нарушены их интересы на полуострове.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году после проведенного там референдума, на котором большинство избирателей высказались за присоединение к РФ. Тогда власти Крыма провели референдум после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает регион своей, но временно оккупированной территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова демократическим путем проголосовали за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Власти Украины неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. При этом Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

госпереворот доллары полуостров референдум состав России экономический кризис Кира Рудик Верховная рада Украины
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

России есть за что платить Украине?

Виталий, 25 октября 2020 13:25
Халява - главная нац.идея Укропии. Тем и живут.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСкончались и заразились: Поражают цифры по коронавирусу на 25 октября в Новосибирской области
14:12 25-10-2020
Скончались и заразились: Поражают цифры по коронавирусу на 25 октября в Новосибирской области
Тратить деньги на санаторный отдых работников разрешил работодателям Мишустин
13:54 25-10-2020
Тратить деньги на санаторный отдых работников разрешил работодателям Мишустин
Видео с места убийства отца пилота "Формулы-1" опубликовал СК: Стреляли с другого берега реки
13:43 25-10-2020
Видео с места убийства отца пилота
Массовой дракой закончились проводы в армию. Полиция подоспела вовремя
13:21 25-10-2020
Массовой дракой закончились проводы в армию. Полиция подоспела вовремя
БердскРухнуло дерево на тротуар у центрального перекрестка в Бердске. Пешеходы шутят: «под тяжестью первого снега» 1
12:58 25-10-2020
Рухнуло дерево на тротуар у центрального перекрестка в Бердске. Пешеходы шутят: «под тяжестью первого снега»
Заказное убийство: Киллер застрелил в бане отца пилота "Формулы-1" Александра Петрова
12:44 25-10-2020
Заказное убийство: Киллер застрелил в бане отца пилота
Инвалидность сразу до 18 лет: Про детей с фенилкетонурией подписал постановление Мишустин
12:31 25-10-2020
Инвалидность сразу до 18 лет: Про детей с фенилкетонурией подписал постановление Мишустин
Взыскать миллиарды долларов с России захотели на Украине 1
12:12 25-10-2020
Взыскать миллиарды долларов с России захотели на Украине
Сегодня - пик многодневной мощной геобури. Как пережить 25 октября 2020 метеозависимым
12:04 25-10-2020
Сегодня - пик многодневной мощной геобури. Как пережить 25 октября 2020 метеозависимым
Погибла PR-менеджер и преподаватель в Mazda в жутком ДТП на трассе Новосибирской области 1
12:03 25-10-2020
Погибла PR-менеджер и преподаватель в Mazda в жутком ДТП на трассе Новосибирской области