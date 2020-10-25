Инвалидность сразу до 18 лет: Про детей с фенилкетонурией подписал постановление Мишустин

Такое решение принято в правительстве по просьбам родителей. Это связано с тем, что у больных в возрасте с 14 до 18 лет часто ухудшается состояние здоровья.

Детям с фенилкетонурией будет устанавливаться инвалидность сразу до 18 лет

Всем детям, болеющим фенилкетонурией, будут устанавливать инвалидность вплоть до совершеннолетия. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Ранее при первичном освидетельствовании статус «ребенок-инвалид» присваивался на период до 18 лет только тем, кто страдает тяжелой формой заболевания. Тем, у кого была диагностирована более легкая форма, давали инвалидность до 14 лет. Потом же ее было необходимо подтверждать, дополнительно проходя медосвидетельствование.

Теперь подход будет пересмотрен. Это связано с тем, что у больных фенилкетонурией в возрасте с 14 до 18 лет часто ухудшается состояние здоровья, развиваются осложнения. В таких условиях дети нуждаются в еще большем внимании со стороны врачей, в усиленной социальной поддержке. Постановление позволит решить эти задачи.

Фенилкетонурия - генетическое заболевание, связанное с нарушением выработки аминокислот, прежде всего фенилаланина. В отдельных случаях может приводить к поражению центральной нервной системы. В 2019 году эта болезнь была диагностирована более, чем у одной тысячи несовершеннолетних.

Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 20 февраля 2006 года №95.