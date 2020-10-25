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Заказное убийство: Киллер застрелил в бане отца пилота "Формулы-1" Александра Петрова

12:44 25.10.2020 Фото: СКР
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СК возбудил уголовное дело об убийстве по найму бизнесмена и депутата Выборгского района Ленинградской области. Смертельное ранение он получил в грудь.

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В СК сообщили, что убийство бизнесмена Петрова в Ленобласти было совершено по найму

Убийство бизнесмена и депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова было заказным и совершено по найму. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Следственного комитета.

"Следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 24 октября неизвестный выстрелом в грудь из огнестрельного оружия убил 61-летнего мужчину, находившегося на территории своего дома под Выборгом в Ленинградской области. Петров находился в коттедже в поселке Великое. В СК РФ по региону отметили, что выстрел произошел с противоположного берега реки.

Руководитель следственного управления СК по Ленинградской области Сергей Сазин сообщил, что тело обнаружили в банном комплексе. Следственные группы выехали для осмотра жилого дома и других помещений, принадлежащих погибшему. Осмотр проводится также по месту работы, добавил Сазин.

Александр Петров был избран депутатом Совета депутатов города Выборга. Он также был бизнесменом и отцом первого российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова.

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