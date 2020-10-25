«Ваня, здравствуй»: Наталья Подольская и Владимир Пресняков стали родителями во второй раз

Артисты Наталья Подольская и Владимир Пресняков вновь стали родителями. Второго мальчика 38-летняя певица родила на свет 22 октября.
Долгое время Подольская факт второй беременности от публики скрывала. О том, что Наталья вновь ждет малыша, стало известно от фармацевта аптеки, в которую певица зашла, чтобы купить некоторые товары.
Сама артистка подтверждать факт ожидания ребенка не спешила, но позже созналась — это правда.
Наталья и Владимир неоднократно подчеркивали — они хотели бы стать мамой и папой девочки, однако сыну родители тоже были очень рады. Малыш впервые увидел свет 22 октября.
Счастливые знаменитости поспешили поделиться радостной новостью с публикой. Заодно они озвучили имя нового члена семьи. Посты влюбленные выложили синхронно.
«Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо», — емко прокомментировала Наталья на личной странице в Instagram.
Певец был еще более краток: «Ваня, здравствуй».
Владимира и Наталью поспешили поздравить с пополнением в комментариях.
«Урааа!!! Поздравляю всю вашу семью!!! Пусть растет здоровым и счастливым Иван», «Чудесная новость! Крепкого здоровья всей семье!», «Пусть ангел-хранитель бережет его», «Поздравляем с рождением сыночка», — писали поклонники.
Источник: radiokp.ru