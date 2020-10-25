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«Ваня, здравствуй»: Наталья Подольская и Владимир Пресняков стали родителями во второй раз

20:53 25.10.2020 Фото: instagram.com
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Наталья и Владимир неоднократно подчеркивали — они хотели бы стать мамой и папой девочки, однако сыну родители тоже были очень рады. Малыш впервые увидел свет 22 октября.

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На свет появился второй общий ребенок знаменитостей
Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
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«Ваня, здравствуй»: Наталья Подольская и Владимир Пресняков стали родителями во второй разБлагоприятные дни для зачатия в ноябре и декабре 2020 года: В какие дни можно зачать мальчика, а в какие девочкуЕщё 43 новостей

Артисты Наталья Подольская и Владимир Пресняков вновь стали родителями. Второго мальчика 38-летняя певица родила на свет 22 октября.

Долгое время Подольская факт второй беременности от публики скрывала. О том, что Наталья вновь ждет малыша, стало известно от фармацевта аптеки, в которую певица зашла, чтобы купить некоторые товары.

Сама артистка подтверждать факт ожидания ребенка не спешила, но позже созналась — это правда.

Наталья и Владимир неоднократно подчеркивали — они хотели бы стать мамой и папой девочки, однако сыну родители тоже были очень рады. Малыш впервые увидел свет 22 октября.

Счастливые знаменитости поспешили поделиться радостной новостью с публикой. Заодно они озвучили имя нового члена семьи. Посты влюбленные выложили синхронно.

«Наш Ваня Пресняков. Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо», — емко прокомментировала Наталья на личной странице в Instagram.

Певец был еще более краток: «Ваня, здравствуй».

Владимира и Наталью поспешили поздравить с пополнением в комментариях.

«Урааа!!! Поздравляю всю вашу семью!!! Пусть растет здоровым и счастливым Иван», «Чудесная новость! Крепкого здоровья всей семье!», «Пусть ангел-хранитель бережет его», «Поздравляем с рождением сыночка», — писали поклонники.

Источник: radiokp.ru

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