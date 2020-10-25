25.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Рухнуло дерево на тротуар у центрального перекрестка в Бердске. Пешеходы шутят: «под тяжестью первого снега»

12:58 25.10.2020, Анастасия Солодкова Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
1 0

Ствол не перегородил движение полностью только благодаря дорожному ограждению, на котором повис. Вице-мэр Захаров пообещал после сигнала оперативно убрать мешающее дерево.

% name% title
Дерево свалилось на тротуар на ул. Первомайской в Бердске

Дерево рухнуло на тротуар у перекрестка улиц Ленина и Первомайской в Бердске. В воскресенье читатели прислали «Курьер. Среда. Бердск» фото с «места происшествия», сделанные накануне. Автор считает, что только дорожное ограждение позволило избежать полного перекрытия движения по пешеходной дорожке. И пошутил: дерево упало под тяжестью первого снега.

Рухнувший ствол, с одной стороны, не препятствует проходу пешеходов, но с другой — явно не красит город, создает впечатление отсутствия хозяина, рассуждает автор фото.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров 25 октября ответил «Курьер. Среда. Бердск», что ему не поступало сигнала об упавшем на тротуар дереве.

- Сейчас обязательно проверим и уберем, - был краток Владимир Николаевич.

______________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
дерево упало ограждение пешеход рухнуло тротуар Владимир Захаров
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Деревопад аварийных стволов?

Аноним, 25 октября 2020 13:23
На Комсомольской, возле дома 32, как раз напротив Д/к №3, спилили три тополя, а два забыли. Один, самый большой, его ветки уже давно, почти скребет окна дома на уровне 3-4 этажей, но почему=то его не тронули, даже не прикоснулись. Тополя многоствольные, достают до 7-8 эт. и часть стволов засохли и накренились. Держаться, благодаря другим веткам, на которых они, буквально, лежат. Эти тополя, как бы поддерживают друг-друга, чтоб не рухнуть в непогоду. Будем надеяться, что во время очередного сильного ветра эти тополя не перекроют движение и не придавят никого на проезжей части и на двух тротуарах. Место довольно оживленное, пути во 2 школу и в детский сад. Надеюсь, тополя продержатся еще годик и спасут чью-то ... от возможной посадки, не дай Бог!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСкончались и заразились: Поражают цифры по коронавирусу на 25 октября в Новосибирской области
14:12 25-10-2020
Скончались и заразились: Поражают цифры по коронавирусу на 25 октября в Новосибирской области
Тратить деньги на санаторный отдых работников разрешил работодателям Мишустин
13:54 25-10-2020
Тратить деньги на санаторный отдых работников разрешил работодателям Мишустин
Видео с места убийства отца пилота "Формулы-1" опубликовал СК: Стреляли с другого берега реки
13:43 25-10-2020
Видео с места убийства отца пилота
Массовой дракой закончились проводы в армию. Полиция подоспела вовремя
13:21 25-10-2020
Массовой дракой закончились проводы в армию. Полиция подоспела вовремя
БердскРухнуло дерево на тротуар у центрального перекрестка в Бердске. Пешеходы шутят: «под тяжестью первого снега» 1
12:58 25-10-2020
Рухнуло дерево на тротуар у центрального перекрестка в Бердске. Пешеходы шутят: «под тяжестью первого снега»
Заказное убийство: Киллер застрелил в бане отца пилота "Формулы-1" Александра Петрова
12:44 25-10-2020
Заказное убийство: Киллер застрелил в бане отца пилота
Инвалидность сразу до 18 лет: Про детей с фенилкетонурией подписал постановление Мишустин
12:31 25-10-2020
Инвалидность сразу до 18 лет: Про детей с фенилкетонурией подписал постановление Мишустин
Взыскать миллиарды долларов с России захотели на Украине 1
12:12 25-10-2020
Взыскать миллиарды долларов с России захотели на Украине
Сегодня - пик многодневной мощной геобури. Как пережить 25 октября 2020 метеозависимым
12:04 25-10-2020
Сегодня - пик многодневной мощной геобури. Как пережить 25 октября 2020 метеозависимым
Погибла PR-менеджер и преподаватель в Mazda в жутком ДТП на трассе Новосибирской области 1
12:03 25-10-2020
Погибла PR-менеджер и преподаватель в Mazda в жутком ДТП на трассе Новосибирской области