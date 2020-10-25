Рухнуло дерево на тротуар у центрального перекрестка в Бердске. Пешеходы шутят: «под тяжестью первого снега»

Ствол не перегородил движение полностью только благодаря дорожному ограждению, на котором повис. Вице-мэр Захаров пообещал после сигнала оперативно убрать мешающее дерево.

Дерево свалилось на тротуар на ул. Первомайской в Бердске

Дерево рухнуло на тротуар у перекрестка улиц Ленина и Первомайской в Бердске. В воскресенье читатели прислали «Курьер. Среда. Бердск» фото с «места происшествия», сделанные накануне. Автор считает, что только дорожное ограждение позволило избежать полного перекрытия движения по пешеходной дорожке. И пошутил: дерево упало под тяжестью первого снега.

Рухнувший ствол, с одной стороны, не препятствует проходу пешеходов, но с другой — явно не красит город, создает впечатление отсутствия хозяина, рассуждает автор фото.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров 25 октября ответил «Курьер. Среда. Бердск», что ему не поступало сигнала об упавшем на тротуар дереве.



- Сейчас обязательно проверим и уберем, - был краток Владимир Николаевич.

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