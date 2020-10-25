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Массовой дракой закончились проводы в армию. Полиция подоспела вовремя

13:21 25.10.2020 Фото: pixabay.com
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В Telegram-каналах появилась информация, что в Саратовской области произошел межнациональный конфликт, в котором участвовали представители двух диаспор.

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В Саратовской области проводы в армию обернулись массовой дракой

В Дергачевском районе Саратовской области во время проводов в армию произошел конфликт, в результате которого собралась толпа и спор перерос в массовую драку.

Инцидент произошел днем 24 октября. Правоохранителям удалось успокоить собравшихся и предотвратить серьезные последствия конфликта.

"В результате оперативного реагирования и принятых мер нарушений общественного порядка не допущено, пострадавших среди участников конфликта нет. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По результатам произошедшего никто из участников инцидента задержан не был. Конфликт был улажен.

"24 октября сотрудниками полиции пресечен конфликт между жителями Дергачевского района Саратовской области. В настоящее время по данному факту проводится проверка", - отметили в пресс-службе.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в регионе произошел межнациональный конфликт, в котором участвовали представители двух диаспор. Сообщалось, что столкновения произошли в районе деревни Тимонино Саратовской области.

Telegram драка межнациональный конфликт проводы в армию столкновения
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