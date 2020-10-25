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Видео с места убийства отца пилота "Формулы-1" опубликовал СК: Стреляли с другого берега реки

13:43 25.10.2020 Фото: СК
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Глава СК Ленобласти рассказал о ходе расследования смерти предпринимателя Александра Петрова в Выборгском районе. Он также озвучил предварительную версию случившегося.

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Следственный комитет опубликовал видео с места убийства депутата горсовета Выборга и бизнесмена Александра Петрова

Днём 24 октября депутат Выборгского района и предприниматель Александр Петров был найден мёртвым у своего дома в посёлке Великий Выборгского района. Как сообщили в СК по факту возбудили уголовное дело об убийстве по найму.

На место выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником регионального следственного комитета Сергей Сазиным, который лично дал комментарий о ходе расследования, стоя на месте преступления, в районе банного комплекса.

Следственный комитет опубликовал видео с места убийства депутата горсовета Выборга и бизнесмена Александра Петрова.

На кадрах видно, что территория коттеджа в поселке Великое, где было совершено преступление, оцеплена, там проводятся следственные действия.

«По версии следствия уже можно сказать, что предположительно огнестрельный выстрел производился с противоположного берега реки в боковую поверхность тела потерпевшего. Помимо банного комплекса будет осмотрен жилой дом, вся территория. В настоящее время, другие наши следственные группы выехали для осмотра других помещений, принадлежащих погибшему. По месту работы также проводится осмотр», - сообщил глава регионального СК.

Сергей Сазин отметил, что проводятся все следственно-оперативные мероприятия для установления виновных.

По данным следствия, 24 октября неизвестный выстрелил в грудь 61-летнего Петрова, когда тот находился на территории своего дома под Выборгом.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по найму.

Александр Петров был совладельцем ОАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Выборгская топливная компания" и еще нескольких местных предприятий. Кроме того, бизнесмен — отец одного из первых российских пилотов "Формулы 1" Виталия Петрова.

бизнесмен выстрел огнестрел убили уголовное дело Александр Петров Сергей Сазин
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