Тратить деньги на санаторный отдых работников разрешил работодателям Мишустин

Такие расходы будут учитываться при налогообложении, в том числе при расчете НДФЛ и компенсации за лечение в санатории.

Сочи славится своими санаториями

Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 217 и 255 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» рассмотрели в правительстве, сообщается на сайте кабмина.

Законопроектом предусматривается право работодателей учитывать в составе расходов на оплату труда для целей налогообложения налогом на прибыль организаций расходы, понесённые на оплату услуг по организации санаторно-курортного лечения (включая расходы на проживание и питание), оказанных работникам (и членам их семей) в рамках договоров, заключённых непосредственно с санаторно-курортными организациями, а также расходы в виде сумм полной или частичной компенсации указанным лицам произведённых ими затрат на оплату услуг по санаторно-курортному лечению (включая расходы на проживание и питание).

Кроме того, законопроектом предусматривается освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц доходов в виде стоимости оплаченных работодателем в пользу работников и членов их семей услуг санаторно-курортных организаций однократно в одном налоговом периоде.

Принятие и реализация законопроекта будут способствовать расширению спроса на санаторно-курортное лечение и повысят доступность услуг санаторно-курортного лечения для более широкого круга граждан.

Правительство решило одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 217 и 255 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке.