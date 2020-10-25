Скончались и заразились: Поражают цифры по коронавирусу на 25 октября в Новосибирской области

За все время пандемии 13 593 человека в регионе выписаны с выздоровлением (+55 за сутки), провели 662 123 теста на коронавирус. В Бердске установлен рекорд по заболевшим за сутки.

Еще 181 случай коронавируса выявили в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, на утро 25 октября в регионе зарегистрирован 16 221 случай инфицирования коронавирусом (+181 за минувшие сутки), в том числе у 1 016 детей. 13 593 человека выписаны с выздоровлением (+55 за сутки).

Скончались еще три пациента: женщины в возрасте 64 года, 73 года и 77 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 560 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 138 человек. На ИВЛ – 31 пациент.

Всего госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 955.

В больницы районов области госпитализированы 1 277 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 662 123 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 326 жителей области, 52 016 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние 24 часа в Бердске выявили 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это абсолютный суточный рекорд за все время пандемии. На 25 октября в Бердске зарегистрировано 433 заболевших.