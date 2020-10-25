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Куда поедут встречать Новый год россияне? В списке есть Новосибирск

14:31 25.10.2020 Фото: pixabay.com
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Отмечается, что средняя стоимость билета в новогодний период снизилась по сравнению с 2019 годом. И россияне активно бронируют туры на новогодние праздники.

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Аналитики назвали популярные российские города для встречи Нового года

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, в какие города россияне планируют отправиться для встречи Нового года.

Так, на новогодние праздники много билетов приобретено в Сочи, Краснодар, Калининград, Москву и Санкт-Петербург.

Также россияне выбирают такие направления, как Минеральные Воды, Симферополь, Уфа, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

Отмечается, что средняя стоимость билета в новогодний период снизилась по сравнению с прошлым годом. И россияне активно бронируют туры и покупают билеты на новогодние праздники.

Среди российских городов наиболее популярными оказались Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Симферополь, Минеральные Воды, а по внешнему туризму — Турция.

16 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней, согласно которому 31 декабря в 2021 году будет нерабочим днем. 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Эти нерабочие праздничные дни было решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.

билеты новогодние праздники тур
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