Куда поедут встречать Новый год россияне? В списке есть Новосибирск

Отмечается, что средняя стоимость билета в новогодний период снизилась по сравнению с 2019 годом. И россияне активно бронируют туры на новогодние праздники.

Аналитики назвали популярные российские города для встречи Нового года

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, в какие города россияне планируют отправиться для встречи Нового года.

Так, на новогодние праздники много билетов приобретено в Сочи, Краснодар, Калининград, Москву и Санкт-Петербург.

Также россияне выбирают такие направления, как Минеральные Воды, Симферополь, Уфа, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

Отмечается, что средняя стоимость билета в новогодний период снизилась по сравнению с прошлым годом. И россияне активно бронируют туры и покупают билеты на новогодние праздники.

Среди российских городов наиболее популярными оказались Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Симферополь, Минеральные Воды, а по внешнему туризму — Турция.

16 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней, согласно которому 31 декабря в 2021 году будет нерабочим днем. 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Эти нерабочие праздничные дни было решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.